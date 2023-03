Porin taidemuseon ensimmäinen virtuaalinäyttely on avautunut – esillä 50 teosta 26:lta taiteilijalta

Virtuaalimaailma tarjoaa kulttuurikokemuksen kaikille ikäluokille ja erityisryhmille.

Pori

Porin taidemuseo avasi ensimmäisen virtuaalinäyttelynsä Katseiden välissä perjantaina 31. maaliskuuta. Porin kaupungin taidekokoelmassa on nähtävissä 50 teosta 26:lta taiteilijalta.

’’Halusimme tuoda esille nimenomaan Porin kaupungin omaa taidekokoelmaa, jota harvemmin on esitelty’’, kertoo intendentti Mirja Ramstedt-Salonen.

Porin taidemuseon rakennus on suljettu vuoden ajaksi peruskorjauksen vuoksi. Porin kaupunki on mukana Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksessa, ja virtuaalimaailma antoi mahdollisuuden jatkaa näyttelyitä. Valmistelut aloitettiin noin vuosi sitten.

Näyttelyssä saavutettavuudella on iso rooli. Lähes kaikki sisällöt ovat kuunneltavissa ja teoksiin voi tutustua kuvailutulkattuina.

’’Näyttely on suunnattu kaikille. Halusimme, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan kokoelmiin.’’

Teoksia löytyy 1800-luvulta nykypäivään kotimaisilta taiteilijoilta viidessä teemassa: Jotakin minussa, Salattu maailma, Muisto eletystä, Pintaa syvemmältä ja Kokemus tilasta.

Näyttely on digimuseolle ensimmäinen, jossa opetuksella on oma osansa. Sisältöihin pääsee syventymään tarkemmin opetusmateriaalia hyödyntämällä. Näyttelyssä tarjotaan pedagogiselle sisällölle oma huoneensa, jossa on ikäryhmittäin huomioitu eri luokka-asteet kouluissa, varhaiskasvatus, kotona olevat perheet ja erityisryhmät.

Laaja opetusmateriaali sisältää esimerkiksi kuunnelmia ja taidehaastatteluja satakuntalaisista taiteilijoista.

’’Kyllä me odotetaan paljon kävijöitä. Mukana on ollut iso työryhmä ja eri alojen osaajia, kuten kuvailutulkkeja. Odotukset ovat korkealla vuoden työrupeaman jälkeen, Mirja Ramstedt-Salonen sanoo.

Porin taidemuseolla on Digimuseon kanssa jatkuva sopimus, joka mahdollistaa jatkossa diginäyttelyn laajentamiseen ja uusien näyttelykokonaisuuksien rakentamisen.