Irlannin Oscar-ehdokas on viiden tähden helmi, jonka kruunaa nuoren näyttelijän ensiesiintyminen

Emotionaalista voimaa ja kosketuspintaa huokuva, eleetön mutta vahva Hiljainen tyttö perustuu Claire Keeganin Foster-novelliin.

Elokuvan pääroolia, nuorta Cáitia esittää Catherine Clinch, jolle rooli elokuvassa on ensimmäinen.

Hiljainen tyttö

(An Cailín Ciúin / The Quiet Girl), ohjaus Colm Bairéad, 95 min. K7. ★★★★★

Irlantilainen elokuvaohjaaja Colm Bairéad on meillä täysin tuntematon, mutta kotimaassaan hän on 20 vuoden ajan ohjannut lukuisia iirinkielisiä tv-sarjojen jaksoja, tv-elokuvia ja lyhytelokuvia. Viime vuonna valmistunut niin ikään enimmäkseen iirinkielinen Hiljainen tyttö on hieno osoitus Bairêadin kyvystä tehdä eleetöntä, mutta puhuttelevaa draamaa. Se oli tänä vuonna myös Irlannin Oscar-ehdokas parhaaksi kansainväliseksi elokuvaksi.

Claire Keeganin tarinaan Foster perustuva Hiljainen tyttö sijoittuu Irlannin maaseudulle vuonna 1981. Noin 11–12-vuotias Cáit on rähjäisen karjatilan suurperheen hiljainen, syrjäänvetäytyvä ja usein omille teilleen pitkiksi ajoiksi unohtuva tytär, jota syrjitään niin kotona kuin koulussakin.

Cáitia pidetään omituisena, koska hän on vaitelias ja viihtyy omissa oloissaan. Syynä on se, että introvertti tyttö kokee kasvuympäristönsä ahdistavana, rajoittavana ja perin juurin ankeana.

Cáitin äiti Maire (Kate Nic Shonaonaigh) on tilan töiden ja lukuisten lasten rasittama väsynyt nainen, joka ei aina jaksa tehdä lapsilleen edes eväitä kouluun. Isä Dan (Michael Patric) on puolestaan laiska heittiö, joka häviää korttipeleissä tilan karjaakin.

Sopeutumattomana pidetty Cait lähetetään kesäksi Mairen serkun Eibhlinin (Carrie Crowley) ja tämän aviomiehen Seánin (Andrew Bennett) maatilalle kolmen tunnin ajomatkan päähän. Eibhlin on lempeä ja ystävällinen, Seán jäyhä jörrikkä, joka tosin lämpenee hiljaiselle Cáitille vähitellen. Heidän väliensä kehittyminen onkin elokuvan kauneinta antia.

Vähäpuheinen mies avautuu ja tyttö löytää itsestään uusia puolia, muun muassa liikunnan iloa.

Eibhlin korostaa Cáitille, että heidän talossaan ei ole salaisuuksia. Yksi kyllä on, mutta sekin selviää Cáitille ennen pitkää ja ennestään lähentää häntä pariskuntaan.

Sopeutumattomana pidetty Cáit (Catherine Clinch) lähetetään kesäksi Eibhlinin (Carrie Crowley) luokse maatilalle.

Bairêadin elokuva on yhtä hiljainen kuin päähenkilönsä, mutta silti siinä on tavattomasti emotionaalista voimaa ja kosketuspintaa. Vailla mitään melodramaattista korostusta tai paisuttelua ohjaaja luo selkeän kuvan niin henkilöistään kuin heidän elämänpiiristäänkin maaseutuyhteisössä, josta löytyy niin yhteisöllisyyttä kuin juoruiluakin.

Ystävällisten ihmisten hoivissa Cáit alkaa löytää itsensä ja omia vahvuuksiaan, mutta edessä on väistämättä paluu kotitaloon, jossa odottaa vain köyhyys ja ynseys. Hiljaisen tytön viimeinen kohtaus on, jälleen mitään alleviivaamatta, pakahduttavan koskettava ja surullinen, mutta saattaa silti sisältää jonkinlaista toivoakin.

Oscaria Hiljainen tyttö ei valitettavasti voittanut, mutta se on silti pieni elokuvahelmi, jonka kruunaa nuoren Catherine Clinchin ensiesiintyminen elokuvakameroiden edessä Cáitin roolissa.

Käsikirjoitus Colm Bairéad, tuottaja Cleona Ní Chrualaoí, pääosissa Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric.