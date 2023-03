Kesti lähes 50 vuotta, että maailman isoimmasta roolipelistä saatiin kunnollinen elokuva.

Holga (Michelle Rodriguez), Simon (Justice Smith), Edgin (Chris Pine) ja Doric (Sophia Lillis) ovat Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves -elokuvan hauska seikkailijaporukka.

Dungeons & Dragons: Honor Among thieves. Ohjaus Jonathan Goldstein ja John Francis Daley. 134 min. K12. ★★★★

Kesti melkein 50 vuotta ennen kuin maailman ensimmäisestä ja suurimmasta roolipelistä tehtiin kunnon elokuva. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves onnistuu siinä, missä aiemmat yritelmät ovat epäonnistuneet. Se on vetävä, viihdyttävä sekä kekseliään ja tuoreen oloinen fantasiaseikkailu, joka samalla tavoittaa Dungeons & Dragonsin pelaamisesta olennaisen.

Elokuva on vauhdikas tarina ryöstöreissusta, kaveriporukasta, petoksesta ja yhdessä pysymisestä. Pääkaksikko ovat ystävykset Edgin, jota esittää hellyttävän hauska Chris Pine, ja Michelle Rodriguezin totisen huvittavasti vetämä Holga. Edgin luuttua soittava seikkailija on huono-onninen selviytyjä, joka on vieraantunut tyttärestään Kirasta (Chloe Coleman). Kiran äidin kuoltua reipasotteinen, heimostaan karkotettu barbaarinainen Holga on auttanut kasvattamisessa.

Pian käy ilmi, että heidän mukanaan viimeisellä keikalla ollut varas Forge Fitzwilliam on juoninut omiaan. Hugh Grant näyttää koppavan koomikon taitojaan lieron Forgen roolissa.

Hugh Grant (kesk.) esittää Forge-roistoa, Daisy Head (vas.) hänen neuvonantajaansa Sofina-velhoa ja Chloe Coleman (oik.) päähenkilö Edginin tytärtä Kiraa.

On aika koota taas porukka kokoon ja lähteä tien päälle hakemaan legendaarista taikaesinettä. Mukaan haetaan velho Simon Aumar (Justice Smith), jolta puuttuu itseluottamusta. Simon ehdottaa mukaan ihastuksensa, Sophia Lillisin esittämän luonnollisen itsenäisen Doric-druidin. Pian he ovat syvällä juonissa, joissa ovat mukana myös Thayn pahat velhot.

Honor Among Thieves tavoittaa D&D:n pelaamisen hyväntuulisen hauskuuden, joka on tärkeämpää kuin voimafantasia. Elokuva on seikkailu, mutta ennen kaikkea komedia. Ohjaaja-käsikirjoittajat Jonathan Goldstein ja John Francis Daley ovat tehneet toimintakomediaa ennenkin ja ohjanneet Game Nightin (2018) sekä kirjoittaneet Spider-Man: Homecomingia (2017). Hauskuus välttää urpouden ja mukaan mahtuu aidosti koskettaviakin hetkiä.

Tarina tapahtuu D&D:n virallisessa fantasiamaailmassa nimeltään Forgotten Realms. Pelimaailman tunteville elokuva on loputonta tunnistamista. Paikat kuten Ikikesä ja Baldurin portti, loitsut, nimet kuten Elminster, otukset ja hirviöt ovat kaikki suoraan pelikirjoista. Visuaalisia yksityiskohtia riittää, ja ne ovat hienoja ja värikkäitä.

Honor Among Thieves ei ole kuitenkaan vain meille pelin harrastajille suunniteltu faniajelu. Siitä ovat pitäneet myös kriitikot, jotka eivät ole ikinä roolipeleihin koskeneetkaan. Luulen tämän johtuvan juuri siitä, että käsikirjoitus hyödyntää oivaltavasti D&D:n omanlaisen maailman toimintaperiaatteita ja tunnelmaa ja saa niistä aikaan suurelle yleisölle uudenlaisen fantasiamiljöön. Se on arkisempaa toilailua kuin Sormusten herran korkea fantasia ja eroaa hyväntuulisuudessaan Noiturin yrmeilystä.

Kuvassa Justice Smith (vas.), Sophia Lillis, Chris Pine ja Michelle Rodriguez.

Elokuvan suurin ansio on silti nähdäkseni siinä, miten roolipelaamisen keskeisiä piirteitä on siirretty fantasiamaailmaan, tarinan sisälle.

Edgin ja Holga laulavat rai-rai-laulua siitä, kuinka seikkailijan elämä on huoletonta ja siinä voi jättää murheet sikseen. He valitsevat lähteä seikkailuihin, koska ne ovat vaihtoehto arjelle. Aivan kuten roolipelaaminen on tässä maailmassa monille ihmisille.

Eskapismilla on arvonsa. Ihmisten pitää voida rentoutua tavalla, jossa he itse ovat aktiivisia, ei vain passiivisia kuluttajia.

Tärkein niistä asioista, joita roolipeleistä on siirretty elokuvan maailmaan, on yhteyden tuntu. Päähenkilöryhmä tuntuu roolipeliporukalta. Vauhti hiljenee sopivissa kohdissa tuomaan esiin ryhmän dynamiikkaa. Pientä naljailua riittää, mutta yhteinen asia tuo yhteen.

Elokuvan ytimessä on yhteisö, tunne siitä, että on omiensa parissa. Jokainen ihminen tarvitsee sitä tunnetta. Sen tunteen roolipelit ovat vuosikymmenien aikana antaneet miljoonille ihmisille, joille on ollut syystä tai toisesta vaikea löytää paikkaansa yhteiskunnan määrittämissä yhteisöissä.

Vaikka elokuvan lopputeksteissä lukee “Based on Hasbro’s Dungeons & Dragons”, me D&D:n pelaajat tiedämme, ettei se ole totta. Toki D&D on kaupallinen tuotejoukko, jonka uusin aluevaltaus tämä elokuva ja sen todennäköiset jatko-osat ja spinoff-sarjat ovat. Mutta D&D ei kuulu Hasbrolle. Se kuuluu meille.

Käsikirjoitus: Jonathan Goldstein & John Francis Daley ja Michael Gilio. Näyttelijät: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head ja Hugh Grant