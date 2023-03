Pori Sinfoniettan ja Ars Porin yhteistyö palkittiin

Pori

Suomen sinfoniaorkesterit ry. on palkinnut Pori Sinfoniettan Helena Värri -yhteistyöpalkinnolla. Orkesterien tekemälle yleisötyölle omistettu uusi palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisilla orkesteripäivillä Joensuussa keskiviikkona.

Ars Pori X Pori Sinfonietta – Terry Riley: In C -teos toi viime syyskuussa tyhjillään oleviin liiketiloihin Ison Karhun kauppakeskukseen yllätyksellisen taide-elämyksen. Eri liiketiloissa samanaikaisesti livemusiikin ja videon välityksellä teos esitettiin useissa liiketiloissa samanaikaisesti, ja sen pääsi kokemaan noin 1200 kuulijaa.

”Pori Sinfonietan teos onnistui saavuttamaan uutta yleisöä matalalla kynnyksellä. Syynä oli sekä soittotapahtumien ajoitus että paikka. Esitykset olivat kauppakeskuksessa heti työajan jälkeen tai lounastauolla”, kommentoi Sinfoniaorkesterit ry:n puheenjohtajana 2019–2022 toiminut Erkki Liikanen tiedotteessa.

Hän lisäsi, että vastaava kokemus olisi vähäisillä kustannuksilla toistettavissa muilla paikkakunnilla.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n entisen toiminnanjohtajan Helena Värrin (1960–2021) kesken jäänyttä työtä kunnioittava palkinto myönnetään innovatiiviselle yleisötyötoiminnalle, joka on edistänyt orkesterin saavutettavuutta, tavoittanut uusia yleisöjä ja on sovellettavissa myös muissa orkestereissa. Palkinto on 2000 euron arvoinen rahapalkinto.