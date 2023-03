Rauma

Rauma Bluesin pääkonsertin kotimaiset artistit ovat kitaristi Erja Lyytinen ja paikallinen rock’n’roll -yhtye At’s Roots & Ramblin’

Bluestaituri Lyytinen on vieraillut festivaalilla monesti aiemminkin. Hänet nähdään ensi kesänä myös Pori Jazzissa. Syksyllä 2022 häneltä julkaistiin paljon kiitosta saanut albumi Waiting For The Daylight.

Rauma Blues -festivaali järjestetään elokuun toisena viikonloppuna torstaista lauantaihin 10.8—12.8. Kansainväliset esiintyjänimet julkaistaan huhtikuun aikana.

Toukokuussa 6.5. Kulttuurikuppila Brummissa Raumalla vietetään Rauma Blues -etkoja, joilla esiintyvät: bluesyhtye Micke Björklöf & Blue Strip sekä nimensä Kallaksi lyhentänyt raumalaistrio (ennen KallaBlöös).

Festivaalijohtaja Tunnu Pärssinen on mielissään Rauma Bluesin vahvasta raumalaisedustuksesta.

”Olemme innoissamme siitä, että roots-musa elää ja hengittää kaupungin bändiskenessä”, hän kommentoi tiedotteessa.

Pärssisen mukaan nuori mutta jo maailmaakin valloittanut AT’s Roots & Ramblin’ täyttää pääkonsertin raamit eikä häpeä lainkaan Erja Lyytisen kaltaisen legendan tai myöhemmin julkaistavien kansainvälisten artistien rinnalla.