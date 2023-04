Vappu Rossin työhuoneella Helsingissä vastaan tulee satakuntalaisittain tutunoloisia näkyjä. Rossi kiinnostui Akseli Gallen-Kallelan luonnoksista Juséliuksen mausoleumia varten, Rieskaronmäen löydöistä ja Hotelli Otavan biljardipallosta.

Vappu Rossin Satakunnan Museon näyttelyyn tuleva triptyykki on jo pitkälti valmis taiteilijan työhuoneella. Taiteilijan takana Juséliuksen mausoleumista innoituksensa saanut ”Elämänpuu” ja oikealla puolella vielä keskeneräinen piirros ”Kampa”. Triptyykin kolmas osa ei näy kuvassa.

Helsinki

On kuin pala Satakuntaa olisi löytänyt tiensä Helsinkiin. Taiteilija Vappu Rossin työhuoneella Käpylässä valmistuu suurikokoisia piirroksia, joissa on satakuntalaisittain kotoisia näkyjä. Elämänpuu on tuttu Juséliuksen mausoleumin katosta ja Rossin kuvaamat esineet Satakunnan Museosta.