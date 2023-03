Tuomas Teporan teksti vaatii usein paljon lukijalta mutta myös antaa paljon.

Tuomas Tepora: Sankari ja antisankari. Mannerheim-kultin pitkä vuosisata. Gaudeamus 2023. 300 sivua.

Marsalkka Mannerheimista on todennäköisesti kirjoitettu enemmän kuin kenestäkään muusta suomalaisesta. Näkökulmat ovat vaihdelleet. Uusien kirjojen, näytelmien ynnä muiden vuo jatkaa virtaansa.

Heti tuoreen kirjansa alkuun Tampereen yliopistossa toimiva historiantutkija, filosofian tohtori Tuomas Tepora tähdentää, ettei hänen kirjansa ole Mannerheim-elämäkerta, vaan se tarkastelee Mannerheimin henkilökulttia vuodesta 1918 nykypäivään saakka.

Teporalla on historiantutkijana taustaa lähestymistavalleen. Hän on aiemmin tutkinut suomalaista nationalismia, sisällissodan ja toisen maailmansodan muistamista sekä tunteiden historiaa. Myytti on Teporalle kultin rakennusainetta. Mannerheimin vaiherikas elämä on synnyttänyt erilaisia myyttejä, joista Tepora ammentaa ja joita hän analysoi. Mielikuvat ovat hänelle tärkeitä ja olennaisiakin.

Tepora toteaa luoneensa uudenlaista teoriaa, jotta "avoimen eli demokraattisen yhteiskunnan henkilökultit on mahdollista jäsentää ylirajaisessa viitekehyksessään". Voi sanoa, että Teporan teksti vaatii usein paljon lukijalta, mutta se antaa myös paljon.

Tietyllä täsmällisyydellä Tepora käy läpi Mannerheim-kultin ilmentymät meidän päiviimme asti. Juhlapäivien, patsaskiistojen ynnä muiden selvittäminen on vaatinut perusteellisia arkistotutkimuksia.

Loppusanoinaan Tepora toteaa: "Toistaiseksi kyseinen tunnehahmo jatkaa vaiherikkaasti elämäänsä suomalaisessa merkitysavaruudessa. Henkilökultin uusia kerrostumia on mahdollista tutkia tulevaisuudessakin."

Tuomas Teporan tasapainoista kirjaa lukee mielikseen, ja sen tietty omaperäisyys on loppujen lopuksi virkistävää. Sitä voi suositella kaikille isänmaan historian ystäville.