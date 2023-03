Mikael Juudin ei henkilökuvaajana aristele kuvata hankalia henkilösuhteita tai kiusallisia luonteenpiirteitä.

Mikael Juudin: Vanerinaamat. Omakustanne 2022. 385 s.

Jyväskyläläislähtöisen mutta Kokemäellä nykyään asuvan Mikael Juudinin (s. 1949) toinen kirja Vanerinaamat on monipolvinen kuvaus Schaumanin vaneritehtaan työntekijöistä Jyväskylässä.

Sodanjälkeinen vaneritehdas näyttäytyy persoonien törmäyspaikkana. Vanerimiehet ja -naiset unelmoivat vauraasta elämästä, ottavat yhteen työnantajansa kanssa ja riitelevät värikkäästi myös keskenään.

Kertoja nostaa esille hyväluontoisen työmiehen Erkki Leppäsen ja tämän viisikymppisen morsiamen Saaran. Kypsään ikään ehtineet henkilöt päätyvät saman katon alle hassun tapahtumasarjan seurauksena.

Saara on näet lähtenyt yhden yön suhteeseen porilaisen insinöörin kanssa ja tullut kertaheitolla raskaaksi. Sitten hän on kuullut järkytyksekseen, että porilaismies on surmattu juuri lemmenyön jälkeen!

Tuore leskimies Erkki päättää ottaa Saaran puolisokseen ja huolehtia myös tämän synnyttämästä lapsesta. Saaran poika Iisak on kehitysvammainen, eikä häntä kohtaan ei löydy ymmärrystä jyväskyläläisestä kaupunkiyhteisöstä. Koulutie on raskas, muut lapset kiusaavat säälimättä, ja tytöt suhtautuvat torjuvasti.

Vanerinaamat sisältää paljon yhteiskunnallista tietoa 1950- ja 1960-luvuilta. Tehdasyhteisön työolot ja asuinpaikat levittäytyvät lukijan eteen havainnollisina.

Romaanihenkilöt seuraavat silmä tarkkana valtakunnan politiikkaa, ottavat kantaa vuoden 1956 presidentinvaaleihin, seisovat rivissä yleislakon koitettua ja silmäilevät tuimasti poliisivoimia, jotka asettuvat heitä vastaan kovat piipussa.

Romaanin sivuhenkilöistä tärkein on Jalmari Hartonen -niminen sotaveteraani, joka toimii Schaumanilla luottamusmiehenä. Kun Iisak menettää vanhempansa traagisesti, Jallu Hartonen ottaa pojan kotiinsa ja kasvattaa tätä parhaansa mukaan.

Henkilökuvaajana Juudin ei aristele kuvata hankalia henkilösuhteita tai kiusallisia luonteenpiirteitä. Jotkut kohtaukset olisi kustannustoimittaja voinut silotella tyylikkäämmiksi. Erityisesti se koskee sukupuolikuvausta, joka varsinkin romaanin lopussa on hyvin yksityiskohtaista.

Vaikka vaneritehdas on Juudinin romaanin keskeisin miljöö, kerronta liikkuu paljon myös romaanihenkilöiden kodeissa, harrastuspaikoissa, poliisiasemalla, seurakuntaympyröissä ja niin edelleen. Politiikka siirtyy romaanin loppua kohti yhä enemmän taka-alalle ja antaa sijaa Iisakin kehitystarinalle.

Juudinin esikoisromaani Jumalan vangit ilmestyi 2017. Kirjailija on tehnyt pitkän päivätyön freelance-toimittajana. Vanerinaamojen tehdasmiljööt ja henkilöhahmot ovat Juudinille hyvin tuttuja lapsuudesta, koska hänen isänsä työskenteli tehtaalla.