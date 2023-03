Huhtikuu on Satakunnassa musiikin juhlaa Turmion kätilöistä kirkkokonsertteihin, jazzista nykysävellyksiin. Tanssiteos vie avaruudellisiin tunnelmiin, ja Rakastajat-teatterissa vierailee monologi Lutkan vuosi.

Sinatran tunnelmissa

Rauman teatteri esittää huhtikuussa Rauma-salissa Minä, Sinatra -näyttämökonserttia, jossa eläydytään Frank Sinatran viimeisen show’n tunnelmiin. Nimiroolissa on Rauman teatterissa useasti vieraillut näyttelijä-laulaja Jani Koskinen, ja lavalle nousee myös kapellimestari-pianistina Mikko Kangasjärvi. Show perustuu Richard Sheltonin kirjoittamaan Sinatra: Raw -esitykseen.

31.3. klo 19 ensi-ilta Rauma-sali

Vuonna 2021 Porissa avautui uusi esittävän taiteen teatteritila Postpostrenefest Arthouse. Kuvassa koreografi-tanssijat ja tanssinopettajat Tiina Santavuo ja Eveliina Lindfors.

Space

Viime vuonna porilainen Postpostrenefest Arthouse teki vaikutuksen Kudelma-nykytanssimusikaalilla. Nyt samoilta tekijöiltä tulee nähtäväksi uusi, noin tunnin pituinen kantaesitys Space, jossa esiintyvät Eeva Haaslahti, Eveliina Lindfors ja Tiina Santavuo.

1.4. klo 19 ensi-ilta Postpostrenefest Arthouse (Helmentie 10, Pori)

Tuure Kilpeläinen

Tuure Kilpeläinen esittää kevätkiertueella erikoiskokoonpanossa lauluja, joita hän on kirjoittanut sekä itselleen että muille artisteille. Hän avaa myös tarinoita laulujen takana. Mukana kiertueella on äänitaiteilija Teho Majamäki, joka luo esitettäviin lauluihin elokuvallisen maiseman.

2.4. klo 18 Porin teatteri

Sopraano Silja Aalto on yksi Pori Sinfoniettan pääsiäiskonsertin solisteista.

Sinfoniettan pääsiäinen

Pori Sinfonietta esittää Mozartin Messun c-molli yhdessä hiljattain perustetun Suomalaisen oratoriokuoron kanssa. Solisteina konsertissa laulavat sopraano Johanna Nylund, sopraano Silja Aalto, tenori Mika Nisula ja basso Heikki Kilpeläinen. Orkesteria johtaa Jonas Rannila.

Ke 5.4. klo 19 Keski-Porin kirkko

Jeff Berlin Quartet

Validi Karkia -klubilla esiintyy 70-vuotias korkealle arvostettu sähköbasisti Jeff Berlin, joka tuo kvartettiinsa ensi kertaa Suomeen. Kokoonpanoon kuuluu myös tuore Soft Machine -rumpali Asaf Sirkis. Pitkän uran omaavan Jeff Berlinin viimeisin levy Jack Songs (2022) on kunnianosoitus Cream-basisti Jack Brucelle.

6.4. klo 19 Studio Hilkka, Pori

Turmion kätilöt keikalla viime kesänä Sauna Open Air -festareilla Tampereella. Yhtye esiintyy huhtikuussa Brummissa Raumalla ja kesällä Porisperessä.

Turmion kätilöt

20 vuotta sitten perustettu metallibändi Turmion Kätilöt saapuu levynjulkaisukiertueella Raumalle. Kymmenes studioalbumi on nimeltään Omen X.

7.4. klo 23 Kulttuurikuppila Brummi, Rauma

Matteus-passio

Suomen Laulu esittää J.S. Bachin Matteus-passion yhdessä Suomalaisen barokkiorkesterin kanssa kapellimestari Topi Lehtipuun johdolla. Mukana esityksessä on myös kaksi porilaista lapsikuoroa, Katajanmarjat ja Sävelsirkut. Solisteina laulavat Matthew Rose, Oleksandra Diachenko, Fernando Guimarães ja Ludwig Mittelhamme.

8.4. klo 18 Keski-Porin kirkko.

Rahmaninovin Vigilia

Porin Filharmoninen kuoro esittää pääsiäisenä Porissa ja Raumalla Sergei Rahmaninovin Vigilian. Laulajille vaativaa a capella -kuoroteosta esitetään Suomessa melko harvoin, toisin kuin muualla Euroopassa. Konsertin johtaa kuoron taiteellinen johtaja Teemu Honkanen, solisteina kuullaan mezzosopraano Merja Mäkelää ja tenori Ville Salosta.

9.4. klo 18 Rauman Pyhän Ristin kirkko ja 10.4. klo 18 Keski-Porin kirkko.

Mika Kares laulaa Kuningas Marken osan Tristan ja Isolde -oopperakonsertissa Eurajoella.

Tristan ja Isolde

Eurajoki Bel Canton Wagner-oopperoiden konserttiesitykset jatkuvat Eurajoella Tristanilla ja Isoldella. Kapellimestarina on tuttuun tapaan Tarmo Peltokoski ja uruissa Ilpo Laspas, mutta mukana on nyt myös kahdeksanhenkinen miniorkesteri. Solisteina oopperassa laulavat muun muassa Jyrki Anttila, Mika Kares, Hannakaisa Nyrönen, Samuli Takkula ja Tuija Knihtilä.

14.4. klo 17 Kustaa Aadolfin kirkko, Eurajoki

Yksinäinen nainen

Porin ylioppilasteatteri esittää Dario Fon teksteihin perustuvan kahden monologin yhteisesityksen naisen seksuaalisuudesta, naisiin kohdistuvista odotuksista ja naisten yhteiskunnallisesta roolista. Näyttämöllä ovat Jenna Hietavirta ja Karoliina Ailasmaa, ohajus Kaarlo Kankaanpää. Esitystä suositellaan yli 15-vuotiaille.

14.4. klo 19 ensi-ilta Kauppakeskus Iso Karhun pohjakerroksessa (Yrjönkatu 14, Pori), sisäänkäynti kävelykadulta.

Esihistoriaa Eurassa

Seminaarissa on teemana pronssikausi. Seminaaripäivän aikana tutkijat kertovat esihistoriasta paikallisesta näkökulmasta, muun muassa Satakunnan pronssi- ja varhaismetallikautisista röykkiöistä. Tapahtuman järjestävät Euran kunta/kulttuuripalvelut ja Satakunnan Museo. Ennakkoilmoittautuminen 3.4. mennessä.

15.4. klo 9–16 Euran koulukeskus (Savikonkatu 11, Eura)

Twin Peaksin tunnelmaa

Gasthaus Orkesteri on ryhmä ammattimuusikoita, joita yhdistää rakkaus ohjaaja David Lynchin outoon maailmaan ja Angelo Badalamentin musiikkiin. Konsertissa kuullaan kappaleita Lynchin elokuvista sekä Twin Peaks -tv-sarjasta.

16.4. klo 19 Porin teatteri

Pianisti Ville Hautakangas esiintyy Kankaanpäässä.

Nykymusiikkia Kankaanpäässä

Ville Hautakangas toimii muun muassa Tampere Filharmonian ja nykymusiikkiyhtye TampereRaw:n pianistina. Viime syksynä häneltä ilmestyi kiittävät kritiikit saanut albumi 12 premieres eli kaksitoista uutta suomalaista tilausteosta ja kantaesitystä pianolle. Kaisankallion kotikonsertissa Kankaanpäässä kuullaan muun muassa näitä nykysävellyksiä.

16.4. klo 16 Vihteljärventie 499, Kankaanpää

Lutkan vuosi

Meeri Toivosen esikoismonologi Lutkan vuosi on kuvaelma nuoren ihmisen pyrkimyksestä löytää elämäänsä merkitystä nautinnosta. Toivonen on saanut kuulla usein palautetta siitä, miten hän uskaltaa sanoa ääneen asioita, joita monet vain miettivät yksin hiljaisuudessaan. Monologi syntyi näistä ajatuksista. Esitys on K18.

20.4. klo 18.30 Kulttuuritehdas Kehräämö, Pori.

Porin teatterin näyttelijät Mirva Tolppanen ja Vesa Haltsonen eläytyvät piinaaviin tunnelmiin.

Piina

Porin teatterin pienellä näyttämöllä pyörii tänä keväänä näyttelijöiden Vesa Haltsosen ja Mirva Tolppasen taidonnäyte, Stephen Kingin samannimiseen romaaniin perustuva kylmäävä psykologinen jännitysnäytelmä.

21.4. klo 19 Porin teatteri. Esitykset jatkuvat toukokuussa.

Juha Tapion parin kuukauden kiertue päättyy Poriin.

Juha Tapio

Tänä vuonna Juha Tapio julkaisi henkilökohtaisimmaksi luonnehtimansa albumin Elävien maassa, jolla hän tarkastelee koko elämänkaarta lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuden kautta luopumisen hetkiin. Albumin nimeä kantava levynjulkaisukiertue päättyy Poriin. Juha Tapio nähdään myös kesällä Eurassa Kauttuan Ruukissa ja Iskelmä-festivaalissa Porissa.

22.4. klo 19 Promenadikeskus, Pori

OpuNuin levyjulkkarit

Kitaristi Häiriö Piirisen (Maj Karma) ja laulaja-lauluntekijä Jussi Mäkiperen harjavaltalais-porilainen omaperäinen rockyhtye OpuNui julkaisee kolmannen albuminsa Harmaa ja juhlii levyjulkkareita Porin Kulttuurikulmassa.

22.4. klo 19 Kulttuurikulma, Pori

Georgian Sinfonietta

Tbilisin valtiollinen kamariorkesteri Georgian Sinfonietta vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa. Orkesteri yhdistää vanhan musiikin osaamisen Kaukasuksen musiikilliseen perintöön. Säveltäjäniminä konsertissa ovat Jean-Baptiste Lully, Marin Marais ja Jean-Philippe Rameau.

22.4. klo 19 Pyhän ristin kirkko, Rauma

Yli sadan laulajan juhlakonsertti

Sulasolin Satakunnan piiri juhlistaa 80-vuotista taivaltaan konsertilla, jossa on mukana suuri joukko satakuntalaisia kuoroja, niin mies-, nais- ja sekakuoroja kuin kaksi lapsikuoroa. Yhteensä mukana on yli sata laulajaa. Säestyksistä vastaa urkutaiteilija, kanttori Juhani Romppanen.

23.4. klo 16 Keski-Porin kirkko

Club for Five esiintyy Porissa kirkkokonsertissa.

Club For Five

Akustisessa vokaalimusiikin kirkkokonsertissa kuullaan virsiä ja tunnelmallisia lauluja yhtyeen uran varrelta. Lauluyhtyeen muodostavat Maija Sariola (sopraano), Saima Haapanen (altto), porilaislähtöinen Jouni Kannisto (tenori) ja Juha Viitala (baritoni).

23.4. klo 18 Teljän kirkko, Pori

Satakunnan Museon kokoelmat ovat tarjonneet inspiraation nykytaiteilijoille huhtikuussa avautuvassa näyttelyssä. Kuvassa museossa esillä oleva kopio esihistoriallisesta kiviveistoksesta, joka tunnetaan Huittisten hirvenpäänä.

Taidetta Satakunnan Museossa

Porin taidemuseon ja Satakunnan Museon yhteisessä Otos, jälki, henki -näyttelyssä neljä taiteilijaa on toteuttanut teoksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa Satakunnan Museon kokoelmista. Mukana ovat taiteilijat Antti Oikarinen, Vappu Rossi, Azar Saiyar ja Perttu Saksa.

28.4. alkaen Satakunnan Museossa