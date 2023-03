Andreas Öhmanin draama kotikulmille palaavista lapsista jää epätasaiseksi.

Draama

Jonain päivänä kaikki tämä on sinun (En dag kommer allt det här bli ditt), ohjaus Andreas Öhman. 106 min. K7. ★★★

Perheen kaupunkilaistuneet lapset palaavat maalle kotikonnuilleen. Tämä on suorastaan klassinen tarina, ja tästä on kyse myös ruotsalaisen nuoremman polven ohjaajan Andreas Öhmanin elokuvassa.

Sisaruksia on kolme, ja päähenkilö Lisa (Karin Franz Körlof) on heistä ainoa, jolla ei ole lapsia eikä puolisoakaan, ainakaan juuri sillä hetkellä. Lisa on perheen taiteilija. Hän tekee sarjakuvia, menestyykin jo kohtalaisesti ja kipuilee tulevan kirjan kanssa.

Vanhemmat omistavat metsää ja pyörittävät sahaa. He kutsuvat lapsensa koolle, ja paikan päällä selviää, että he ovat päättäneet luovuttaa metsät sille, joka on valmis muuttamaan takaisin juurilleen vaalimaan arvokasta perintöä. Kukaan lapsista ei ainakaan suoralta kädeltä moiseen suostu.

Kuten arvata saattaa, on Lisa heistä ainoa, joka alkaa edes harkita elämänmuutosta. Hän potee kriisiä sekä ammatillisesti että ylipäätään, ja muutto maalle voisi ratkaista monta ongelmaa. Lapsuuden maisemat nostavat kuitenkin pintaan raskaan trauman, josta vihjaillaan pitkin matkaa.

Öhman on itse myös käsikirjoittanut elokuvansa. Se ei, ehkä vähän yllättäen, ole lainkaan komediallinen, kuten vastaavat tarinat usein ovat.

Karin Franz Körlof (vas.), Mattias Fransson, Liv Mjönes ja Emil Almén perheen lapsina.

Kokonaisuus on epätasainen. Elokuvassa on hyviä hetkiä ja ihmisten välistä kemiaa, mutta Lisan hahmon kehitys on enimmäkseen vain rasittavaa. Hän on liian vihainen, liian sekaisin, liian levoton, jotta kiinnostus säilyisi. Rooli ei ole kiitollinen myöskään näyttelijä Karin Franz Körlofille. Kierrokset kasvavat pitkin matkaa, kun välillä kaipaisi jo seesteisempiäkin hetkiä.

Vanhat ketut Peter Haber ja Suzanne Reuter vanhempien rooleissa näyttävät mallia, miten pintapuolisesti kirjoitettuihin hahmoihin voi saada syvyyttä. Heidän oma draamansa on lopulta se osa tarinaa, jolla on eniten merkitystä.

Loppuratkaisu ei sittenkään ole ihan sellainen kuin kaiken vihjailun perusteella luulisi.

Käsikirjoitus Andreas Öhman. Pääosissa Karin Franz Körlöf, Peter Haber, Suzanne Reuter, Liv Mjönes, Filip Berg.