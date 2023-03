Festivaali julkisti maanantaina kaikkiaan 13 esiintyjää. Joukossa ovat myös muiden muassa kitaristit Eric Gales ja Charlie Hunter sekä saksofonistit Chelsea Carmichael, Melissa Aldana ja James Brandon Lewis.

Kurt Elling (edessä istumassa) laulaa vihdoin Porissa. Mukana on myös kitaristi Charlie Hunterin (vasemmalla) SuperBlue-yhtye. Rumpuja soittaa Corey Fonville ja bassoa sekä koskettimia DJ Harrison.

On pieni ihme, ettei maailman parhaaksi miesjazzlaulajaksi kymmeniä kertoja rankattu ja Grammy-palkittu yhdysvaltalainen Kurt Elling, 55, ole koskaan esiintynyt Pori Jazzissa. Tilanne korjaantuu heinäkuussa. Elling saapuu Kirjurinluotoon kitaristi Charlie Hunterin SuperBlue-kokoopanon kanssa.

Neljän oktaavin baritonin omaava Elling valittiin viimeksi yhdysvaltalaisen jazzlehden Down Beatin kriitikkoäänestyksessä Vuoden mieslaulajaksi. Kaikkiaan hän on voittanut sarjansa pelkästään Down Beatissa peräti 13 kertaa.

Porissa vocalese-tyylistään eli jazzsoolojen sanoittamisesta tunnettu laulaja keskittyy SuperBlue-projektiin, jossa on elementtejä myös hip hopista.

Japanilaispianisti Hiromin tavaramerkkejä ovat energiset live-esiintymiset ja huikea tekniikka.

Myrskyä luvassa

Pori Jazz julkisti maanantaiaamuna 12 muutakin jazziin painottuvaa kiinnitystä.

Ensimmäistä kertaa festivaalille saapuu myös japanilainen pianohirmu Hiromi, koko nimeltään Hiromi Uehara, 43. Hänen virtuoosimaisessa pianismissaan jazz kohtaa klassisen musiikin ja progressiivisen rockin jyhkeimmillään suorastaan myrskyisellä tavalla.

Ikinuori Snarky Puppy on hurmannut ja hankkinut faneja Porissa jo moneen kertaan. Kuva on Kirjurin päälavalta vuodelta 2019.

Porilaisittain huomattavasti tutumpi nimi on faneja Kirjurinluodossa jo kolme kertaa riemastuttanut yhdysvaltalaiskokoonpano tai pikemminkin kollektiivi Snarky Puppy. Senkin jazzissa piilee teknistä taituruutta ja progehtavia fuusiovaikutteita, mutta kun mukana on myös funkia ja etnoa, lopputulos kuulostaa vain ja ainoastaan Snarky Puppylta.

Yhtye pokkasi vastikään Grammyn albumistaan Empire Central ja ykkössijan Down Beatin yhtyesarjan yleisöäänestyksessä.

Nuorta voimaa

Maanantaina julkistettuihin 56. Pori Jazzin nimiin kuuluu myös yhdysvaltalaiskitaristi Eric Gales. Kokenut Gales on luontevinta luokitella bluesrock-sarjaan, joskin hän on meritoitunut bluesin ohella Jimi Hendrixin musiikin tulkitsijana.

Saksofonisti Melissa Aldana soittaa Porissa UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina.

Uuden sukupolven lahjakkuuksia ovat saksofonistit Melissa Aldana, Chelsea Carmichael ja James Brandon Lewis.

Chileläissyntyinen Aldana esiintyy Porissa UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina, kun taas lontoolainen Carmichael ja newyorkilainen Lewis saapuvat kaupunkiin omien kokoonpanojensa kanssa.

Cimafunk on Kuuban lahja funkille ja hip hopille.

Kirjurinluodon muita uusia nimiä ovat David Bowien viimeiseksi jääneen Blackstar-levyn äänityksiin osallistunut rumpali Mark Guiliana sekä laulajat Cat Burns, Cimafunk ja Alma.

Alma ei Suomessa esittelyjä kaipaa, mutta lontoolainen Burns ja kuubalaistaustainen Cimafunk kaipaavat.

Cat Burns tunnetaan kotimaassaan Go-hitistä sekä yhteistyöstä Sam Smithin ja Ed Sheeranin kanssa. Viime kesänä hän toimi Sheeranin lämmittelijänä Helsingin Olympiastadionilla. Cimafunk on puolestaan työskennellyt kimpassa George Clintonin kanssa, mistä on suora linkki funkiin ja hip hopiin.

Robbie Williams esiintyi sunnuntaina 5. maaliskuuta Tampereen loppuunmyydyllä Nokia Arenalla.

Isot tähdet

Pori Jazzin aikaisemmin julkistettuja esiintyjiä ovat brittitähdet Robbie Williams, Tom Jones ja Sam Smith.

Festivaalilla esiintyvät myös muun muassa kotimaiset Pepe & Saimaa, Arppa, Erja Lyytinen ja Aili Ikonen.

Lisää nimiä julkistetaan kevään aikana.