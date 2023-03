Parhaan elokuvan Oscar-palkinto Everything Everywhere All at Oncelle

Yllätyshitti Everything Everywhere All at Once oli kerännyt Oscar-gaalan alla eniten ehdokkuuksia. Lopulta elokuva kahmi myös eniten voittoja.

Everything Everywhere All at Once sai yhteensä seitsemän Oscaria. Elokuvan käsikirjoittaneet ja ohjanneet Daniel Scheinertin ja Daniel Kwanin puhuivat gaalayleisölle.

Rinnakkaisulottuvuuksista kertova Everything Everywhere All at Once on voittanut parhaan elokuvan Oscar-palkinnon. Oscarit jaettiin varhain maanantaina Suomen aikaa Los Angelesissa.

Yllätyshitti oli kahminut gaalan alla eniten ehdokkuuksia ja keräsi lopulta myös kaikkein eniten voittoja. Elokuva kilpaili kaikkiaan yhdessätoista kategoriassa, ja voitto tuli seitsemässä.

Parhaan elokuvan palkinnosta gaalassa kisasi yhteensä kymmenen elokuvaa, joiden joukossa olivat muun muassa Tar, Länsirintamalta ei mitään uutta, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water ja Steven Spielbergin uusin The Fabelmans. Hollywood-konkari Spielberg on ollut ehdolla Oscarin saajaksi jo kuudella vuosikymmenellä.

Teki historiaa

Pitkän uran Hongkong-elokuvissa tehnyt Michelle Yeoh teki historiaa ensimmäisenä aasialaisnaisena, joka on voittanut pääosa-Oscarin. Hän nappasi parhaan naispääosan pystin roolistaan Everything Everywhere All at Oncessa.

Palkintopuheessaan Yeoh puhutteli kaikkia häntä itseään muistuttavia pieniä tyttöjä ja poikia, jotka seuraavat illan gaalaa.

”Tämä on todiste siitä, että -- unelmoikaa isosti ja unelmat toteutuvat”, Yeoh sanoi. ”Ja hyvät naiset, älkää antako kenenkään väittää teille, että olette ohittaneet parhaat päivänne. Älkää ikinä luovuttako”, 60-vuotias Yeoh lisäsi.

Pesulaa perheensä kanssa pyörittävää Evelyn Wangia näytelleellä Yeohilla oli vastassaan muun muassa toinen pitkän linjan näyttelijä Cate Blanchett, joka oli ehdolla roolistaan elokuvassa Tar.

Ke Huy Quan (vasemmalla) ja Jamie Lee Curtis (oikealla) voittivat parhaan sivuosan Oscar-palkinnot rooleistaan elokuvassa Everything Everywhere All at Once. Parhaan naispääosan palkinnon samasta elokuvasta sai Michelle Yeoh. Parhaan miespääosan palkinnon sai Brendan Fraser elokuvasta The Whale.

Parhaan miespääosan palkinnon puolestaan nappasi Brendan Fraser, joka näytteli erakoitunutta ja vakavasti ylipainoista professoria Darren Aronofskyn psykologisessa draamassa The Whale.

Ehdokkuus ja voitto olivat sekä Yeohille että Fraserille ensimmäiset laatuaan.

”Amerikkalaista unelmaa”

Everything Everywhere All at Oncen voittokulku alkoi jo gaalan alkuvaiheessa, kun Ke Huy Quan ja Jamie Lee Curtis voittivat parhaan sivuosan Oscar-palkinnot. Ensimmäistä kertaa Oscareissa ehdolla olleet tähdet ottivat palkintonsa vastaan kyynelehtien tunteikkaiden puheiden saattelemana.

”Voitin juuri Oscarin”, Curtis julisti puheensa päätteeksi. Kahden menneiden vuosien Oscar-ehdokkaan Janet Leighin ja Tony Curtisin tytär on esiintynyt kameroiden edessä jo yli 40 vuoden ajan.

Quanin ura puolestaan alkoi vuonna 1984, kun hänet valittiin 12-vuotiaana Indiana Jones ja tuomion temppeli -elokuvaan Short Roundin rooliin. Seuraavana vuonna hän näytteli hittielokuvassa Goonies, mutta tämän jälkeen rooleja ei enää irronnut. Vuosien tauon jälkeen Quan palasi valkokankaille rytinällä ja on voittanut tuoreesta roolistaan nyt muun muassa Golden Globen ja Oscarin.

Silminnähden liikuttunut Quan muistutti yleisöä pitämään omat unelmansa elossa.

”Melkein luovuin omastani”, Quan sanoi. ”Matkani alkoi veneessä. Vietin vuoden pakolaisleirissä. Ja jotenkin, päädyin tänne Hollywoodin suurimmalle lavalle – tämä on amerikkalainen unelma.”

Everything Everywhere All at Oncen kynäilleet Daniel Kwan ja Daniel Scheinert saivat elokuvastaan sekä parhaan ohjauksen että parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen Oscar-palkinnot. Elokuva nappasi gaalan aikana myös parhaan leikkauksen palkinnon.

Daniel Scheinertin ja Daniel Kwanin elokuva Everything Everywhere All at Oncen pokkasi gaalasta kaikkiaan seitsemän palkintoa.

Saksalaiselle sotaelokuvalle

Elokuva-alan Oscar-gaala alkoi Los Angelesissa Suomen aikaa varhain maanantaina. Hollywoodin suurimmat tähdet kerääntyivät Dolby-teatteriin seuraamaan, kun Oscarit jaetaan jo 95. kertaa. Gaalan juonsi Jimmy Kimmel.

Tämän vuoden palkintogaalassa toiseksi eniten ehdokkuuksia saivat Edward Bergerin ohjaama sotaelokuva Länsirintamalta ei mitään uutta sekä kariutunutta ystävyyttä syrjäisellä Irlannin saarella käsittelevä Martin McDonaghin The Banshees of Inisherin. Näistä kumpainenkin oli ehdolla yhteensä yhdeksässä kategoriassa.

Edward Bergerin suoratoistojätti Netflixille ohjaama saksalaiselokuva Länsirintamalta ei mitään uutta sai yhteensä neljä palkintoa. Elokuva nappasi muun muassa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon, minkä lisäksi elokuvan kuvaaja James Friend voitti parhaan kuvauksen palkinnon.

Ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva uudelleenfilmatisointi perustuu Erich Maria Remarquen klassikkokirjaan, joka julkaistiin liki vuosisata sitten. Edellisen kerran saksalainen elokuva voitti kansainvälisen elokuvan palkinnon vuonna 2007, jolloin kunnianosoitus meni elokuvalle Muiden elämä.

Edward Bergerin ohjaama Länsirintamalta ei mitään uutta -elokuva pokkasi muun muassa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon.

Pinokkiolle pysti

Illan järjestyksessään ensimmäinen palkinto jaettiin meksikolaisohjaaja Guillermo del Toron Pinokkiolle. Elokuva sai parhaan animaation Oscar-palkinnon. 1930-luvun Italiaan sijoittuva synkähkö versio rakastettuun lastenkirjaan pohjautuvasta tarinasta julkaistiin Netflixissä.

Parhaan dokumenttielokuvan palkinto puolestaan meni venäläisestä oppositiohahmosta Aleksei Navalnyista kertovalle Navalnylle. Gaalassa lyhyen puheenvuoron piti myös Navalnyin vaimo. Venäjän hallinnon kovimpiin vastustajiin lukeutuva Aleksei Navalnyi itse istuu vankilassa Venäjällä.

Julia Navalnaja painotti miehensä olevan vankilassa vain, koska hän kertoi totuuden ja puolusti demokratiaa. Ohjaaja Daniel Roher kiitti palkintopuheessaan Navalnyin perhettä.

”Kiitos teille rohkeudestanne, maailma on rinnallanne”, hän sanoi.

Palkintogaalan aikana nähtiin lukuisia näyttäviä musiikkiesityksiä. Eturivin tähtien Lady Gagan ja Rihannan sijaan parhaan alkuperäiskappaleen palkinto meni kuitenkin intialaiselokuvalle RRR.

Elokuvan kappale Naatu Naatu nappasi samaisen pystin myös tammikuussa Golden Globe -gaalassa. Elokuvassa kappaleen tahtiin tanssitaan kohtauksessa, joka on kuvattu Ukrainan presidentin virka-asunnon edessä ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa maassa.

Tämän vuoden Oscar-gaalan juonsi Jimmy Kimmel.

Vitsiä viime vuoden kohusta

Gaalan juontaja Kimmel laskettiin lavalle sen jälkeen, kun suihkukoneet olivat lentäneet Dolby-teatterin yli. Hän aloitti pian tämän jälkeen monologin, jossa viittasi viime vuoden gaalan puhutuimpaan tapaukseen.

Parhaan miespääosan palkinnon vuoden 2022 gaalassa voittanut Will Smith aiheutti kohun astelemalla lavalle ja lyömällä koomikko Chris Rockia sen jälkeen, kun tämä oli kertonut vitsin Smithin vaimosta. Smith sai tapauksen seurauksena Yhdysvaltain elokuva-akatemialta kymmenen vuoden porttikiellon Oscar-gaaloihin.

”Jos kukaan tässä teatterissa syyllistyy väkivallantekoon missä tahansa vaiheessa show'n aikana -- saat parhaan näyttelijän Oscarin ja 19 minuutin pituisen puheen”, Kimmel vitsaili.