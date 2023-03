To Leslie on hienojen näyttelijöiden kannattelema henkilötutkielma alkoholismista, katumuksesta ja uusista mahdollisuuksista.

Draama

To Leslie, ohjaus Michael Morris. 119 min. K12. ★★★

Elämä ei ole satu. Se särkee sydämen kuin surullisin country-laulu.

To Leslie on pienen budjetin henkilödraama, joka on tietyllä tavalla hyvin perinteinen näyttelijäntyöhön nojaava elokuva. Nähtäväksi jää, miten se jatkaa elämäänsä ilman Oscar-kohua, joka syntyi päänäyttelijä Andrea Riseborough’n parhaan naispääosan ehdokkuudesta.

Talven aikana joukko eturivin Hollywood-näyttelijöitä alkoi ylistää vain noin 31 500 dollaria lipputuloja tuottaneen elokuvan päänäyttelijäsuoritusta sosiaalisessa mediassa. Akatemian jäsenille järjestettiin myös elokuvasta näytöksiä. Ehdokkuudesta nousi kohu, sillä akatemian säännöt kieltävät lobbauksen.

Näyttelijöiden osalta kampanjointiin saattaa liittyä samanlaista nostalgian kaipuuta kuin elokuvantekijöillä, jotka ovat supersankari- ja jatko-osatehtaaksi muuttuneessa Hollywoodissa kyhänneet elokuvia vanhasta kunnon ”elokuvan taiasta”.

To Leslie käsittelee uskottavasti alkoholismin vaikutuksia läheisiin. James (Owen Teague) yrittää auttaa äitiään Leslietä (Riseborough).

Elokuvan juonen saa muotoiltua yhteen vetävään virkkeeseen: texasilainen yksinhuoltajaäiti on voittanut lotossa 190 000 dollaria, mutta hän on käyttänyt voittosumman päihteisiin ja hajottanut samalla suhteen poikaansa ja muihin läheisiinsä.

Mutta itse lottovoitto jää kuitenkin sivuun tarinan isommassa kaaressa, joka seuraa Leslien (Riseborough) elämän ja kuoleman taistelua alkoholismia vastaan, uusien alkujen rajallisuutta sekä armoa ja anteeksiantoa.

Kun tarina alkaa, juhlat on jo juhlittu. On kulunut kuusi vuotta siitä, kun paikallisuutiskanava tallensi hihkuvan ja paksua etelänmurretta suoltavan Leslien heiluttelemassa voittoshekkiä. Leslie on joutunut kadulle, ja hänen koko omaisuutensa mahtuu matkalaukkuun.

Alkaa viimeisiin oljenkorsiin tarttuminen. Leslie kurottaa apua parikymppiseltä pojaltaan (Owen Teague), jonka on itse hylännyt. Hän joutuu kohtaamaan virheensä palatessaan vanhaan kotikyläänsä, jonka yhteisö on kääntynyt häntä vastaan.

Paikallisen ruppaisen motellin omistaja Sweeney (Marc Maron) ei tunne rappiolle joutunutta naista, eikä toisin sanoen ole joutunut vielä tämän satuttamaksi. Ehkä siksi hän pystyy tarjoamaan Leslielle vielä yhden mahdollisuuden.

Country-musiikilla on keskeinen rooli elokuvassa. Leslie (Riseborough) joutuu kohtaamaan elämänsä rumuuden baarissa, kun jukeboxissa soi Willie Nelsonin kappale Are You Sure.

Käsikirjoittaja Ryan Binaco on kirjoittanut aiemmin pari surkeaksi haukuttua scifi-elokuvaa. To Leslie on kuitenkin saanut inspiraationsa hänen omasta äidistään, ja kenties siksi se on niin emotionaalisesti ja psykologisesti uskottava.

Alkoholismin ja itsetuhoisuuden turhauttava kierre on rakennettu tarinan kuljetukseen. Leslien hahmoon tuo kerroksia se, ettei hän ole vain patologisesti alkoholisti vaan myös oman yhteisönsä ja yhteiskuntaluokkansa tuote.

Ohjaaja Michel Morrisin tausta on televisiossa, ja hän on tuottanut ja ohjannut muun muassa Better Call Saulia.

To Leslie tuo mieleen Sean Bakerin Florida Projectin humaanin köyhyyskuvauksen sekä Red Rocketin antisankarin paluun, vaikka väri- ja huumoripaletti on harmaampi. Se ammentaa pikemminkin 1970-luvun karkeasta realismista, Agnès Vardan Vagabondista ja Barbara Lodenin Wandasta.

Tarinan kylmän realistiset puitteet kuitenkin hajoavat voimauttavaa loppua kohden, eikä elokuva perustele tarpeeksi esimerkiksi Sweeneyn tunteita Leslietä kohtaan.

Andrea Riseborough on häikäisevimmillään hiljaisissa hetkissä, jolloin hänen kasvoistaan voi lukea kaiken sen, mitä ei ilmaista ääneen: katumuksen, uhman, häpeän ja katkeruuden sekalaisen tunnekirjon.

Hän kantaa hahmonsa kehossa alkoholin kaksiteräisyyden, sen lumovoiman, kun päihtymys puhaltaa häneen itsevarmuutta ja viehkeyttä, sekä sen tuhovoiman, kun kylmä aamu valkenee ja myrkky alkaa poistua kehosta.

Sympaattisen Marc Maronin sekä Oscar-palkitun Allison Janneyn hienot suoritukset tukevat hehkutettua pääosaa.

Vaikka elokuvan loppu on enemmän satua kuin country-laulua, Riseborough pelastaa paljon. Se, miten pienieleisesti hän tuo Leslien sisäisen kamppailun esiin yhdessä soolokohtauksessa, johon latautuu koko hänen elämänsä loppuratkaisu, on järisyttävää.

Käsikirjoittaja Ryan Binaco, tuottajat Claude Dal Farra, Brian Keady, Kelsey Law, Philip Waley, Jason Shuman, Eduardo Cisneros, pääosissa Andrea Riseborough, Marc Maron, Allison Janney