Pääosanesittäjä Michael B. Jordan ottaa ohjaajan paikan Creed III:ssa. Paikoin brutaali nyrkkeilyelokuva on parhaimmillaan kaverien ottelemisessa ja heikommillaan perhekuvauksessa.

Toiminta

Creed III, ohjaus Michael B. Jordan, 117 min, K16 ★★

Nyrkkeilyelokuvassa tehdään paljon nopeammin viittaus Muhammad Aliin kuin Rocky Balboaan. Fiktiivinen mestari pitää unohtaa. Yhdeksäs Rocky-elokuva Creed III on ensimmäinen, jossa hahmon lähes viisi vuosikymmentä sitten luonut Sylvester Stallone ei näyttele.

Höpöttelevästä vanhusnyrkkeilijästä tuli rasite. Nostalgia puristettiin loppuun Creed II:ssa (2018), jossa käsiteltiin turhankin selviksi Rocky IV:n kylmän sodan kiistat.

Ensimmäisen Creed-elokuvan (2015) ohjaaja Ryan Coogler palasi käsikirjoittamaan elokuvasarjaa elämänmakuisemmaksi. Ohjaus on annettu päätähti Michael B. Jordanille.

Vaikka Rocky mainitaan vain kerran, häntä ei noin vain karisteta.

Creed III päihittää aiemmat osat siinä, miten se rakentaa päähahmon ja tämän ykkösvastustajan suhteen.

Adonis Creedin vanha kaveri Dame Anderson vapautuu vankilasta ja muistuttaa, että katua ei pitäisi jättää taakseen.

Hollywoodin nouseva tähti Jonathan Majors käyttää rauhalliseen uhkaavaa tyyliään tehokkaammin kuin Ant-Man and the Wasp: Quantumaniassa, jossa työtehtävä on olla vain tosi paha.

Damen silmät ovat lempeät kuin niistä olisi valumassa kyyneliä. Hän alkaa kuitenkin lyödä.

Kahden kaveruksen läheiset välit ovat monitulkintaisemmat kuin esikuvilla, Rockylla ja Apollo Creedillä, jotka lähinnä treenasivat yhdessä ja lopun aikaa kunnioittivat toisiaan.

Elokuvassa väitetään, ettei nyrkkeily ei ole väkivaltaa vaan shakkia. Silti sen huippuhetket ovat brutaaleja. Liha hyllyy näyttävästi, kun iskut esitetään taistelijoita kiertävissä hidastetuissa kuvissa.

Tätä Rocky-katsoja haluaa.

Harjoittelujakso on lähes aina pitkitettyä loppuottelua tärkeämpi. Rocky-viisauksia hoetaan pohjiksi, koska ottelu on valmennus elämään.

Hard rock on vaihtunut räppiin, mutta muuten lihaksia pullistellaan kuten kunnian miesten montaaseissa kuuluu. Molemmat hahmot lyövät ilmaa. He tuijottelevat peiliin, jossa tuijottaa se pahin vastus.

Orkesteri pauhaa, Creed nousee mäen päällä ja huutaa. Tuttu juttu.

Hollywoodin nouseva tähti Jonathan Majors käyttää rauhalliseen uhkaavaa tyyliään Dame Andersonina.

Urheiluelokuvat ovat heikoimmillaan, kun menestynyt altavastaaja alkaa elää yltäkylläistä kotielämää. Välillä tuntuu kuin Jordan yrittäisi tehdä ihan tosissaan vastuullista perhedraamaa, jossa tosin välillä syljetään hakkaamisen jälkiä veriämpäriin.

Creedin välittävän isän malliin kuuluu se, että lapsikin opetetaan lyömään.

Muhammad Ali jatkoi liian pitkään ja kärsi loppuelämänsä liioista lyönneistä.

Creedin ura näyttää menevän tässäkin enemmän Rockyn teitä. Jordan on kertonut, että saagaa jatketaan.

Tosin myös Stallone ja Ivan Dragoa näytellyt Dolph Lundgren haaveilevat vielä paluusta elokuvasarjaan.

Jos kaikkien toiveet toteutuvat, jälki on julmaa.

Käsikirjoitus Keenan Coogler, Zach Baylin, Ryan Coogler, pääosissa Michael B. Jordan,Jonathan Majors, Tessa Thompson