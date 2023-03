Rannikkokaupungin elokuvateatteri toimii taustana surulliselle 1980-luvun rakkaustarinalle, jossa Olivia Colman loistaa mutta ohjaaja Sam Mendes on eksyksissä.

Draama

Valon valtakunta (Empire of Light), ohjaus Sam Mendes. 115 min. K12 ★★★

Loistelias elokuvateatteri rapistuu Englannin rannikon lomakaupungissa, jonne väkijoukot kokoontuivat ennen nauttimaan viihde-elämyksistä. Nyt eletään 1980-luvun alkua, ja yksi aikakausi lähestyy loppuaan. Yleisö on hylännyt teatterin.

Elokuvateatterissa on kuitenkin edelleen näytöksiä, ja siellä puuhailee pieni työporukka. On myös alkeellinen hierarkia: johtaja, hänestä seuraava päällikkö sekä alaiset.

Tunnelma on surullinen ja karu. Päähenkilöksi nousee Hilary, ”väliportaan” pomo, yksinäinen keski-ikäinen nainen, jota johtaja pikapanee työpäivien aikana. Häntä näyttelee Olivia Colman, tämän hetken suurimpia brittitähtiä.

Ohjaaja Sam Mendes on koonnut elokuvaansa klassisia elementtejä, romantiikkaa ja nostalgiaa, jotka hän yhdistää brittihistorian tylyyn ajanjaksoon. Margaret Thatcherin valtakaudella rasismi tunki kaduille, ja näin käy elokuvankin pikkukaupungissa.

Rasismin kohteeksi joutuu myös nuori Stephen (Michael Ward), joka saa elokuvateatterista töitä. Hilaryn ja Stephenin välille syntyy läheinen side, rakkaussuhdekin.

Sam Mendesillä on ehkä yksi elokuvahistorian vakuuttavimmista uraputkista. Brittiohjaaja loi ensin uran teatterissa, josta itse Steven Spielberg bongasi hänet ja nosti Hollywoodin paraatipaikalle. Esikoiselokuva American Beauty oli heti täyspotti.

Mendes on tehnyt muun muassa kaksi Bondia, mutta hän on tuntenut aina vetoa myös pienimuotoisiin ihmissuhdedraamoihin, jollainen Valon valtakuntakin on. Tai siis pieni Mendesin mittakaavalla. Mendesin ja muun muassa Coenin veljesten luottokuvaaja Roger Deakins huolehtii omalta osaltaan siitä, että visuaalinen toteutus on huippuluokkaa.

Valon valtakunta kuvaa elokuva-alan loiston hiipumista.

Valon valtakunta on varmasti ohjaajalleen rakas lapsi, mutta siihen nähden se on oudon fokusoimaton. Se on elokuva, jossa on montakin aihetta mutta aika epäselvä teema.

Ilmeisin aihe on elokuvan loistokas menneisyys ja sen hiipuminen. Tosin Mendes ei näytä elokuvia juuri ollenkaan. Vasta lopussa viitataan tuon ajan suureen menestyselokuvaan Tervetuloa, Mr. Chanceen. Peter Sellersin tragikoominen roolihahmo vetää yhteen Mendesin ajatuksia ulkopuolisuudesta ja erilaisuudesta mutta vain ohimennen.

Toinen aihe on rasismi ja työyhteisön suhtautuminen siihen, mutta siitä karataan Hilaryn mielenterveysongelmiin, joihin elokuva keskittyy pitkäksi toviksi. Stephenin tarina jää taustalle.

Rakenteellisista heikkouksista huolimatta Valon valtakunta on hyvinkin katsottava elokuva, varsinkin Olivia Colmanin roolisuorituksen ansiosta. Colmanin taitoja kuvaa juuri se, että hän pystyy loistamaan myös keskinkertaisessa elokuvassa. Michael Ward on hänen rinnallaan Stephenin roolissa vain tavanomainen, kuten myös Colin Firth ikävänä pomona. Toby Jonesilla on tyylipuhdas nostalgiarooli elokuvateatterin koneenkäyttäjänä.

Käsikirjoitus Sam Mendes. Tuottajat Pippa Harris, Sam Mendes. Pääosissa Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones, Hannah Onslow.