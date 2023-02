RMJ:n lavalle nousee ulkomaisten artistien ja kotimaan tähtien ohella myös paikallinen nimi Neili.

Rauma

RMJ-festivaali julkaisi tiistaina yli kymmenen uutta esiintyjänimeä. Pääesiintyjänä perjantaina lavalle nousee belgialainen DJ tuottaja Lost Frequencies, joka tunnetaan Are you with me -hitistä. Ruotsista festareille saapuu tuottaja, lauluntekijä ja laulaja A7S.

RMJ:ssä nähdään myös JVG, Isac Elliot, Dj Oku Luukkainen, Karri Koira ja Tinze. Lavalle nousee myös raumalainen indienimi Neili, joka julkaisi juuri uuden singlen Paras ilta.

Kesän ohjelmisto on nyt pitkälti valmis, mutta lauantain ulkomainen pääesiintyjä on vielä julkaisematta, ja muitakin lisäyksiä ohjelmistoon on tulossa.

Jo aiemmin julkaistuja RMJ-esiintyjänimiä ovat muun muassa Masked Wolf, Jubël, Gettomasa, Gasellit, Mouhous, Cledos, Erika Vikman, BESS, Ramses II, costee, Etta, Sexmane, Benjamin, Nelli Matula sekä Lyömättömät.

RMJ järjestetään 22.–24.6. Otanlahden rantapuistossa Raumalla.

