Maakunnassa keikkailevat maaliskuussa muun muassa Behm, Ismo Alanko ja Erja Lyytinen.

Harvinainen solistisoitin

Pori Sinfoniettan solistina esiintyy Alexej Gerassimez soittimenaan marimba. Rossauron Marimbakonserton lisäksi konsertin ohjelmassa on Tüzünin Esintiler (Inspirations) ja Beethovenin Sinfonia nro 7. Kapellimestarina on Suomessa ensi kertaa vieraileva Murat Cem Orhan Turkista.

2.3. klo 19 Promenadisali, Pori

Marimbansoittaja Alexej Gerassimez esiintyy solistina Pori Sinfoniettan konsertissa.

Esitystaidetta naisen elämästä

Naistaiteilijoiden ryhmä VoxFemina tuo Poriin ensi-iltaan esitysteoksen, jossa yhdistyvät eri taiteenlajit. Ryhmään kuuluu kuvataiteilija, koreografi, säveltäjä ja tanssitaiteilijoita. Noin tunnin kestävä esitys on moniääninen kuvaus naisen elämästä sekä sitä muokkaavista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä.

3.3. ensi-ilta klo 19 Postpostrenefest Arthouse, Helmentie 10, Pori

Silvennoinen & Hela

Blueskitaristi-laulaja Heikki Silvennoinen ja muusikko-näyttelijä Heikki Hela esiintyvät bändinsä kanssa Raumalla. Bändin musiikillinen kirjo kuvastaa kummankin muusikon lähtökohtia, Silvennoisella brittiblues-vaikutteita, Helalla enemmän Kaliforniaa ja letkeyttä.

3.3. klo 19 Kulttuurikuppila Brummi, Rauma

Heikki Silvennoinen esiintyi kesällä Helsinki Blues Festivalissa.

Ismo Alanko aloitti Suomen kiertueen loppuun myydyllä Tavastialla. Porissa Alanko esiintyy Yyterissä.

Ismo Alanko

Ismo Alangolta ilmestyi juuri uusi, elämän ihmettä ylistävä albumi Me olemme ihme. Julkaisun ilmestyttyä Alanko aloitti 18 keikan Suomen kiertueen Tavastialta, jossa yleisö sai kuullakseen niin uuden albumin biisejä kuin vanhoja hittejä.

4.3. klo 21.30 Kylpylähotelli Yyteri

Kuorokonsertti Loitsu

Porin Kamarikuoron Loitsu-konsertti johtajanaan Sanna Kuusisto vie kuulijat mystiikan ja mytologian äärelle. Laulut liittyvät loitsujen, tulen ja sanojen voiman maailmaan. Kuorolle tyypilliseen tapaan suuri osa ohjelmasta on tuoretta kuorotaidetta. Erikoisimpana sointina Eriks Esenvaldsin Stars-laulussa tähtien kimallus syntyy soittamalla viritettyjä viinilaseja.

5.3. klo 17 Porin Mies-Laulun talo (Vapaudenkatu 10).

Aarioita ja urkumusiikkia

Suomen Kansallisoopperassa solistina vieraileva basso Nicholas Söderlund esiintyy Porissa yhdessä porilaislähtöisen urkutaiteilija Kari Vuolan kanssa. Konsertin ohjelmistossa on muun muassa kaksi aariaa Mozartin Taikahuilusta sekä Toivo Kuulan ja Erkki Melartinin laulutuotantoa. Vuola soittaa muun muassa Max Regerin ja Charles-Marie Widorin urkuteoksia.

5.3. klo 18 Keski-Porin kirkko

Tangokuninkaalliset solisteina

PTS Puhallinorkesterin solisteina esiintyvät hallitsevat tangokuninkaalliset Heta Halonen sekä Keijo Hietikko. Konsertissa esitetään kotimaisia ja kansainvälisiä sävelmiä ja solistien lisäksi kuullaan orkesterin omaa ohjelmistoa.

11.3. klo 16 Promenadisali, Pori

Barokkia Raumalla

Viola da gamba -virtuoosi Markku Luolajan-Mikkola ja Helsingin Barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen johdattavat Raumalla konsertissa ranskalaisen gamba- ja cembalomusiikin maailmaan.

11.3. klo 19 Pyhän Ristin kirkko, Rauma

Riku Lehtopolun koreografia Songs saa kantaesityksensä Porissa. Tanssijoina esityksessä ovat muun muassa Meri ja Riikka Tankka.

Lempeää rohkeutta

Ulvilalaislähtöisen koreografi Riku Lehtopolun teos Songs saa kantaesityksensä Pori Dance Companyn esittämänä. Tanssiteos puhuu lempeyden puolesta sekä uudelleen yrittämisen kauneudesta. Se on myös yritys olla rohkea ilman provokaatiota, rohkeutta hiljaa ja muita kuunnellen. Mukana on seitsemän tanssijaa.

13.3. klo 19 Porin teatteri

Porilaista retrorokkia

Hiljattain debyyttialbuminsa julkaisseessa porilaisessa The Mint Freaks -yhtyeessä soittavat Teemu Niemelä, Kalle Aalto ja Timo Pääkkö. Bändi vannoo brittiläistyylisen psykedelian, progressiivinen rockin ja glam-rockin nimeen. Keikka on maksuton ja kaikille avoin.

15.3. klo 18 Porin pääkirjaston musiikkiosasto

Kauko Röyhkä tunnetaan paitsi muusikkona myös kirjailijana.

Kauko Röyhkä

Pitkän linjan väsymätön rokkari esiintyy Porissa soolokeikalla. Röyhkän viimeisin albumi oli S.A. Hynnisen kanssa tehty Dekadenssi vuodelta 2020. Keikalla on 18 vuoden ikäraja.

18.3. klo 19 Kulttuuritehdas Kehräämö, Pori

Kriitikoiden ylistämän säveltäjä-kitaristin Mary Halvorsonin Amaryllis Sextet vierailee Suomessa ensi kertaa.

Jazzia Yhdysvalloista

Validi Karkia -klubi juhlii kaksipäiväisellä klubilla. Jazzkitaristi Mary Halvorson on listattu parhaaksi DownBeatin kriitikkoäänestyksissä useana vuonna peräjälkeen eri kategorioissa, mm. parhaaksi kitaristiksi. Hänen Amaryllis Sextet -kokoonpanossa vierailee Suomessa ensi kertaa. Samana iltana esiintyvät myös Tapani Rinne & Mika Rintala. New Yorkissa asuva Jonathan Kreisberg on kuulu melodisista jazzimprovisaatioistaan. Porissa hän esittää slovenialaislähtöisen pianisti-säveltäjä Marko Churnchetzin kanssa sekä omia sävellyksiä että jazzstandardeja.

19.3. klo 15.30 Jonathan Kreisberg & Marko Churnchetz, Porin raatihuone.

20.03. klo 20 Mary Halvorson Amaryllis Sextet, Tapani Rinne & Mika Rintala, Promenadisali, Pori.

Behmin konserttisalikiertueella kuullaan tuttujen biisien lisäksi toistaiseksi julkaisemattomia kappaleita tulevalta albumilta.

Behm akustisesti

Behm esiintyy uransa ensimmäisellä konserttisalikiertueella yhdessä muusikko-säveltäjä Leri Leskisen ja jousikvartetti Triosis+:n kanssa. Akustisella Teatraaliset vivahteet -kiertueella kuullaan menestysalbumi Draaman kaari viehättää -kappaleiden lisäksi myös musiikkia artistin tulevalta kakkosalbumilta.

19.3. klo 19 Promenadisali, Pori.

Erja Lyytinen esiintyy maaliskuussa Yyterissä. Kesällä hän nousee Pori Jazzin lavalle.

Erja Lyytinen

Kansainvälisesti palkitun kitaristin Erja Lyytisen uusin albumi Waiting for the Daylight ilmestyi lokakuussa. Lyytinen yhdistää musiikissaan modernia ja vanhaa bluesia progressiivisiin sävyihin. Total Guitar -lehden 10 maailman parasta kitaristia nyt -lukijaäänestyksessä hän ylsi vuonna 2020 toiselle sijalle.

25.3. klo 21.30 Virkistyshotelli Yyteri, Pori

Stabat Mater

Pergolesin Stabat Mater -konsertissa kuullaan solisteina Marja Haapaniemeä ja Karoliina McLoudia sekä Luminoso-kuoroa Hanna Salmisen johdolla. Konsertti on osa Porin Teljän seurakunnan juhlavuoden 2023 ohjelmaa.

su 26.3. klo 18 Porin Teljän kirkko

Kohtaaminen Harjavallassa

Emil Cedercreutzin museon kevätkauden näyttelyssä Kohtaaminen kuusi nykytaiteilijaa kommentoi omilla töillään kuvanveistäjä, siluettitaiteilija Emil Cedercreutzin (1879-1949) elämäntyötä. Kaikilla mukana olevilla taiteilijoilla on suhde Satakuntaan ensimerkiksi asuin-, työ- tai syntymäpaikkana. Esillä on muun muassa maalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja videoteoksia.

Näyttely on avoinna 28.5. asti Emil Cedercreutzin museossa Museotie 1, Harjavalta. Ti, ke ja su klo 12-16, to klo 12-18, ma, pe ja la suljettu.

Raisa Sorri ja Ilkka Koivula esiintyvät Rauman teatterin Nukkekodissa.

Nukkekoti

Rauman teatteri toteutti Henrik Ibsenin klassikkonäytelmästä version, joka kannattaa käydä katsomassa. Raisa Sorri näyttelee upeasti pääroolin.

1.3.–31.3. Rauman teatteri. Esitykset jatkuvat huhtikuussa.

Lisää aiheesta: Raisa Sorri oli ujo lapsi, joka löysi rohkeutensa näyttämöllä – Päärooli Nukkekodissa jännittää konkariakin

Tulitikkutehtaan tyttö

Porin teatteri esittää ohjaaja Jarno Kuosan tulkintaa Aki Kaurismäen legendaarisen Tulitikkutehtaan tyttö -elokuvan tarinasta. Kaurismäkeläinen maailma ja huumori ilmenevät näytelmässä uudella tavalla.

3.3.–25.3. Porin teatteri. Esitykset jatkuvat huhtikuussa.

Virtuaalinäyttely

Porin taidemuseon Katseiden välissä -virtuaalinäyttely tuo 50 Porin kaupungin taidekokoelmaan kuuluvaa taideteosta kotisohville koettaviksi. Teokset ajoittuvat 1800-luvun lopulta nykypäivään. Näyttelyssä pohditaan erilaisia näkökulmia taiteen tekemiseen, katsomiseen ja kokemiseen. Virtuaaliseen näyttelytilaan voi tutustua maksutta 31.3. alkaen osoitteessa digimuseo.fi