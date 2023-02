UMK-voittaja ja Suomen uusi euroviisuedustaja Käärijä haluaa viisukappaleellaan rohkaista ihmisiä vapautumaan ilman alkoholia.

Turku

13 tuntia Uuden musiikin kilpailun (UMK) murskavoiton jälkeen Käärijän eli Jere Pöyhösen syke on jo laskenut, mutta voiton sisäistäminen on vielä vaiheessa.

”Eihän tätä vieläkään käsitä”, artisti sanoo STT:lle turkulaishotellin kokoushuoneessa.

Räjähtävän energinen ja hullutteleva UMK-kappale Cha cha cha sai puolelleen sekä yleisön että kansainvälisen raadin ja vie Käärijän toukokuussa Suomen euroviisuedustajaksi Liverpooliin.

Cha cha chan tekstissä kertoja kumoaa tuoppeja, kunnes puhe jo sammaltaa ja hän on tarpeeksi vapautunut uskaltaakseen tanssilattialle. Sosiaalisessa mediassa on pohdittu kappaleen sanomaa: kritisoidaanko vai ihannoidaanko tässä nyt ryyppäämiseen perustuvaa biletystä?

Ihannoinnista ei missään nimessä ole kyse, Käärijä sanoo. Kappaleella on nimenomaan haluttu herätellä ihmisiä kyseenalaistamaan, onko rohkaisua aina haettava alkoholista.

Cha cha cha on kuitenkin takuuvarmasti säestänyt tänä talvena monia alkoholinhuuruisiakin juhlahetkiä. Antaa mennä vain, Käärijä sanoo – se ei ole häneltä pois.

Osa kuulijoista on pohtinut hyvinkin tarkkaan kappaletta ja sen videota, jolla Käärijä nähdään muun muassa pitkissä hiuksissa ja pastellinvärisessä asussa. Kappaleen on tulkittu kommentoivan myös muun muassa sukupuoli-identiteetin, miehen roolin ja toksisen maskuliinisuuden teemoja. Tässä ollaan Käärijän mukaan ihan oikeilla jäljillä.

”Itsekään en ole ehkä se kaikkein miesmäisin ihminen. Parisuhteissani esimerkiksi kumppanit ovat itse hoitaneet autoasiat ja minä olen tiskannut.”

Cha cha challa Käärijä haluaakin rohkaista vapautumiseen myös tässä mielessä: kenenkään olemiselle ei pitäisi olla mitään valmiita raameja.

Musiikkiharrastus alkoi rummuista

Musiikki on ollut 29-vuotiaan Jere Pöyhösen elämässä läsnä lapsuudesta asti.

Isoveli innostui lapsena kitaransoitosta, Jere puolestaan rummuista. Vantaalaisen omakotitalon alakerta raikasi Pöyhösen veljesten nuoruudessa muun muassa Metallica-covereista.

Vuonna 2016 julkaistu ensimmäinen single Urheilujätkä antaa viitteen artistin urheilutaustasta. Jääkiekko on ollut iso osa Käärijän elämää.

Eri genrejä yhdistelevä musiikkityyli on Käärijän mukaan syntynyt hänen ja tuottaja Aleksi Nurmen yhteistyönä: hänellä on metallitaustaa, Nurmella puolestaan räppitaustaa.

Käärijän energinen ja humoristinen lavapersoona on artistin mukaan syntynyt luonnostaan ja pakottamatta.

”Pienestä asti olen ollut, mitä Käärijä on. Olen tykännyt hassutella ja nauraa itselleni.”

Esittämisestä ei Käärijän mukaan ole kyse: lavalla esiin vaan nousee tietty puoli Jere Pöyhösestä.

Törkeys teki vaikutuksen

Muualta Euroopasta kantautuneiden viisufanien kommenttien perusteella on mahdollista, että Käärijä voi suunnata ennakkosuosikkina myös Euroviisuihin. Jos niin käy, hän pyrkii pitämään pään kylmänä samaan tapaan kuin tähänkin asti.

”Mennään tekemään se oma suoritus, ja tehdään pohjaduuni hyvin.”

Käärijä on nimennyt omaksi viisusuosikikseen Ukrainan Vjerka Serdjutshkan vuodelta 2007.

”Se on sopivan törkeä ja hauska ja vielä hemmetin hyvä biisi. Se on niin törkeä, että se on hyvä. Mielestäni siinä on Euroviisuja parhaimmillaan”, artisti perustelee.

Onko Vjerka Serdjutshkassa kenties jotain, mitä Käärijä haluaisi kanavoida omassakin viisuesityksessään?

”Ehkä vaan se ajatus siitä, että mitä helvettiä tuolla tapahtuu.”

Siinä artisti lienee onnistunut monen kohdalla jo lauantaina UMK-lavalla.