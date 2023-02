Uuden Musiikin Kilpailun voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja on Käärijä!

Ylen UMK23-finaali huipentui lauantaina Käärijän Cha Cha Cha -biisin voittoon. Käärijä edustaa Suomea Liverpoolin Euroviisuissa toukokuussa 2023.

Suomen kansan ja kansainvälisen raadin antamat pisteet ratkaisivat voiton Käärijälle UMK23-finaalissa lauantai-iltana 25.2. Käärijä sai finaalissa yhteensä 539 pistettä.

Käärijä on artisti, jota on oikeastaan mahdoton asettaa mihinkään lokeroon. Häpeilemätön ja arvaamaton Käärijä rakastaa rikkoa rajoja, lähteä omille poluille ja testata uutta. Käärijän debyyttialbumi Fantastista ilmestyi vuonna 2020. Artistin musiikki nousee uusiin ulottuvuuksiin livenä – ja räävittömästä livestä Käärijä tunnetaankin.

Debyyttisingle Urheilujätkä julkaistiin 2016, ja siitä asti Käärijä on tehnyt omaa juttuaan. Käärijä ei viihdy genrerajojen sisällä, vaan hän yhdistelee biiseissä elementtejä esimerkiksi räpistä, metallista ja elektronisesta musiikista. Teksteissä puhutaan tavallisista arjen asioista, matkataan mm. nuoruudesta aikuistumisen kynnykselle ja kotibileistä jatkoille.

Euroviisuja Käärijä on seurannut pikkupojasta asti, ja erityisesti mieleen on jäänyt Verka Serduchkan Dancing Lasha Tumbai. UMK on myös kiinnostanut jo useamman vuoden, ja tälle kaudelle mukaan hakemisesta Käärijällä oli 150 prosentin varmuus.

Koska kun Cha Cha Cha syntyi, Käärijä tiesi, että nyt on aika.

“Suomi on bilekansaa, raskaan musiikin kansaa ja poppikansaa – tässä biisissä on yhdistetty tämä kaikki”, Käärijä sanoi UMK-taipaleen alussa.

Maailman suurin musiikkiviihdeohjelma Eurovision Song Contest järjestetään 9.–13.5.2023 Ukrainan puolesta Liverpoolissa, Britanniassa. Suomi kilpailee ensimmäisessä semifinaalissa 9.5. Euroviisufinaali nähdään 13.5. suorana Yle TV1:llä ja Areenassa.