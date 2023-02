Bonusperhe-sarjan puuhahenkilö Felix Herngren ohjasi neljän tuotantokauden jälkeen samannimisen elokuvan.

Draamakomedia

Bonusperhe (Bonusfamiljen), ohjaus Felix Herngren. 107 min. K7 ★★★

Bonusperhe-sarja syntyi supersuositun Solsidanin vanavedessä vuonna 2017. Puuhahenkilönä toimi Felix Herngren eli Solsidanin Alex, josta on tullut vuosien mittaan ruotsalaisen komediaviihteen keskushahmo. Bonusperhe luotiin perhepiirissä, peräti neljän Herngrenin voimin.

Sarjan idea on ollut yksinkertaisen nerokas, suorastaan itsestäänselvä. Ydinperhemalli on saanut rinnalleen kirjavia virityksiä, joissa yhdistyvät exät ja nyxät sekä kaikkien lapset, isovanhemmat, heidän exänsä ja nyxänsä ja niin edelleen. Loputtomiin.

Herngreneistä huolimatta Bonusperhe-sarja ei oikeastaan ole ollenkaan komedia vaan hyvinkin kipeä, realistinen draama.

Neljän tuotantokauden jälkeen on elokuvan vuoro. Felix Herngren on ohjannut, sisko Moa Herngren on käsikirjoittanut, ja nyt mukana on enemmän komediallisuuttakin.

Solsidankin sai aikanaan elokuvansa, josta yllättäen tuli todella hyvä ja nimenomaan elokuvallinen, mutta Bonusperhe-elokuvan käsikirjoitusta on työstetty laiskasti. Tulos on enimmäkseen vain laimea ja väkinäinen versio sarjasta, joka parhaimmillaan on ollut terävä ja oivaltava.

Elokuvassa pysynee kärryillä sarjaa näkemättä, mutta toki on parempi, jos hahmot ovat ennestään tuttuja. Sarja on tällä hetkellä kokonaisuudessaan Netflixillä, mutta se on nähty meillä myös Ylellä.

Bonusperhe kokoontuu yhteen, kun Patrik (Erik Johansson) tahtoo uusia häänsä Lisan (Vera Vitali) kanssa.

Pääpari on edelleen Patrik ja Lisa, joita Vera Vitali ja Erik Johansson näyttelevät antaumuksella. Juoni jatkaa suoraan sarjan neloskaudesta ja Patrikin ja Lisan aviokriisistä. Patrik jäi kiinni uskottomuudesta, ja elokuvan alussa selviää, että Lisa on suutuspäissään laittanut silloin avioeron vireille – ja unohtanut perua sen.

Patrik saa päähänsä järjestää häiden uusinnan pohjoisessa, pienessä lomahotellissa, jota Lisa kunnostaa neloskaudelta tutun Jensin (Måns Nathanaelson) kanssa. Paikalle pyyhältää koko bonusperhe tai ainakin melkein. Lisan exällä Martinilla (Fredrik Hallgren) on uusi tyttöystävä. Mukaan eksyy myös pariterapeutti Jan (Johan Ulveson), joka on nyt yksin ja kuolemansairas.

Elokuva keskittyy parisuhteeseen ja mustasukkaisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että muut ihmissuhteet ja varsinkin lasten ja nuorten näkökulma jäävät taka-alalle ja pintapuolisiksi. Kaikki ovat vuorollaan rasittavia, mutta Patrikille jää tässä hyvin vähän sävyjä ja liikkumatilaa, ja hän on sentään toinen päähenkilöistä. Lisan kehitystä on kiinnostavampaa seurata.

Elokuva, ja sarjankin, perusidea kuitenkin kirkastuu loppupuolella. Parisuhteet eivät välttämättä kestä, kun kipinä sammuu, mutta bonusperhe on ja pysyy.

Käsikirjoitus Moa Herngren. Tuottajat Anna Carlsten, Anna Anthony. Pääosissa Erik Johansson, Vera Vitali, Fredrik Hallgren, Marianne Mörck, Johan Ulveson, Måns Nathanaelson, Christer Lindarw.