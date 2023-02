Pori

Porissa Kirjurinluodon Kesäteatterissa saa 10. kesäkuuta ensi-iltansa ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama parisuhdekomedia Vaimoni on toista maata, kertoo teatteri tiedotteessa.

Esityksen ohjaa jo aiemmilta kesiltä tuttu Miika Muranen, ja lavalla nähdään muun muassa näyttelijä-koomikko Joonas Nordman sekä näyttelijä Maria Kuusiluoma.

Vaimoni on toista maata -komedia pureutuu huumorilla parisuhteiden haasteisiin sekä ennakkoluuloisiin asenteisiin. Se kertoo kahdesta pariskunnasta ja heidän yhteisillallisestaan.

”Tässä komediassa nauretaan jokaisessa meissä asuvalle hillittömyydelle. Odotan tulevaa kesää Porissa innolla, sillä ensinnäkin teksti naurattaa ääneen jo pelkästään luettuna ja toiseksi meillä on näyttämöllä aivan mahtavat komediantaitajat. Minusta on upeaa, että Kirjurinluodossa nähdään tulevana kesänä kaksi alkuperäisporilaista, kun Maria Kuusiluoma ja Joonas Nordman nousevat lavalle”, kuvailee ohjaaja Miika Muranen tiedotteessa.

Myös Muranen näyttelee esityksessä. Hänen edelliset kesäteatteriohjauksensa ovat olleet Gabriel, tule takaisin! sekä Pokka pitää.

Ensi kesän parisuhdekomediassa naimisiin menossa olevaa Veeraa näyttelevä Maria Kuusiluoma on Kansallisteatterin näyttelijä. Hän on näytellyt viime aikoina myös muun muassa tv-sarjoissa Pohjolan laki, Sorjonen ja Keisari Aarnio. Viimeksi hänet on nähty Kirjurinluodon näyttämöllä vuonna 2015.

Veeran sulhasen, Riston, roolissa nähdään porilaislähtöinen näyttelijä-koomikko Joonas Nordman, joka on tehnyt mittavan uran tv-komedian parissa. Hänet tunnetaan muun muassa sarjoista Putous, Siskonpeti, Pelimies ja palkitusta keskusteluohjelmasta Joonas Nordman Show sekä elokuvasta Peruna. Joonas on tullut tunnetuksi myös Porin kaupungin mainoskampanjan luojana sekä kampanjan Porisuhdeneuvoja-hahmona.