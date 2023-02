Yhdeksäs Risto Räppääjä -elokuva ei ime mukaansa onnistuneimpien filmatisointien tavoin.

Risto Räppääjä ja villi kone. Suomi 2023. Ohjaus Maria Sid. 76 min. S. ★★★

Kas, uudessa Risto Räppääjä ja villi kone -elokuvassa sekä pari viikkoa sitten elokuvateatterilevitykseen tulleessa ruotsalaisessa Håkan Bråkanissa on hauska yhteensattuma. Kummassakin lastenelokuvassa päähenkilöt, jokseenkin samanikäiset pojat, ovat uppoutuneet pelimaailmaan.

Jos pikku-Håkan on pelitavoiltaan jo kokenut kettu, on Risto viattomampi. Hänelle pelimaailma avautuu sattumalta, juuri kun kesä tuntuu hukkaan heitetyltä mahdollisuudelta. On näet niin, että paras kaveri Nelli on hurahtanut poptähti Ville Pyryyn (Benjamin Willamo), eikä kiinnostu lainkaan Ristosta.

Lennart Lindberg (Ylermi Rajamaa) päättää Rauha-tädin (Minka Kuustonen) kehotuksesta auttaa Ristoa ja lainaa tälle vanhan pelikonsolinsa. Seuraukset ovat kuin pelaamiseen liittyvän moraalipaniikin ytimestä: pelaaminen aiheuttaa Ristossa riippuvuutta, apaattisuutta, eristäytymistä ja tarvetta ahmia järjettömät määrät pitsaa. Ja niin osat vaihtuvat: nyt vuorostaan Nelli ei saa kontaktia Ristoon. Pian myös Lennart on pelikoneen pauloissa.

Musikaalikomediassa on tietysti tapana liioitella, mutta silti pelaamisen vaikutusten kuvaus on suoraan sanottuna aika vanhakantaista. Se täytyy kuitenkin myöntää, että itse pelaamista on kuvitettu kekseliäästi ja hauskasti näytellyin kohtauksin.

Sinikka ja Tiina Nopolan kirjaan perustuva Risto Räppääjä ja villi kone on järjestyksessään yhdeksäs Risto Räppääjä -elokuva. Samalla se on Maria Sidin toinen Risto Räppääjä -ohjaus. Edellinen, pari vuotta sitten valmistunut Risto Räppääjä ja väärä Vincent oli ihan mukiin menevä väärinkäsityskomedia. Nyt imu on hitusen heikompi.

Elokuvan aikuisrooleissa nähdään Ylermi Rajamaa ja Minka Kuustonen.

Pieni pettymys on myös ennakkoon odottamani musiikki ja korviin tarttuvat biisit. Räppääjät monet kerrat soimaan saanut Iiro Rantala tekee laadukasta jälkeä, mutta kaikkein letkein ja oivaltavin musiikki puuttuu.

Elokuva käsittelee kaveruuden teemoja, kuten mustasukkaisuutta. Sen äärellä Risto ja Nelli ovat olleet aiemminkin, mutta mitäpä tuosta. Sama aihe vaivaa kaverisuhteita vuodesta toiseen.

Keskeisimmät aikuisnäyttelijät ovat pysyneet samoina: Ylermi Rajamaa Lennartina, Minka Kuustonen Rauhana ja Jenni Kokander Pakastaja-Elvinä. Pääosarooleissa nähtävät Otso Törmälä ja Meri Lahikainen saavat ensikertalaisiksi aikaan hyvin toimivan kemian.

Pienenä piristysruiskeena mukaan on jälleen ujutettu Jari Litmanen. Tällä kertaa Litti esittelee kielitaitoaan pizzakuskina.

