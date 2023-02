Räväköiden musiikkivideoiden ohjaaja Viivi Huuska heittäytyi romanttiseen komediaan. Myös siinä hän liioittelee, hätkäyttää ja luo unohtumattomia värimaailmoja.

Mitä valokuvaaja ja ohjaaja Viivi Huuskalle on tapahtunut?

Muutama vuosi sitten kaikkialla puhuttiin hänen rajuista musiikkivideoistaan. Pete Parkkonen esiintyi alasti, Cheekin videon talutushihnaan alistetuista naisista nousi kohu, ja Erika Vikman kyllästettiin lateksilla ja kasarikliseillä. Huuskan ohjaamat musiikkivideot tihkuivat seksuaalisuutta ja kyseenalaistivat sukupuolirooleja.

Kohut ovat vaienneet, ja viime vuonna myös Huuskan sometilit hiljenivät.

Haastattelupyyntöön Huuska, 34, vastaa Kööpenhaminasta. Hän muutti kotikaupungistaan Kankaanpäästä Helsinkiin suurempiin ympyröihin jo teini-ikäisenä.

Suomi ei kuitenkaan käynyt liian pieneksi, vaan Huuska kertoo viettävänsä nykyään tuotantojen välillä paljon aikaa Kööpenhaminassa miesystävänsä luona. Suurin osa hänen työkuvioistaan liittyy silti vahvasti Suomeen.

Vahvat värit yhdistävät Viivi Huuskan musiikkivideoita ja hänen ohjaamaansa Kullannuput -tv-sarjaa.

Musiikkivideoiden sijaan Huuska on ohjannut tv-sarjoja, kuten Kullannuppuja, josta ilmestyi juuri toinen kausi Yle Areenassa.

Huuskan kädenjälki näkyy selvästi romanttisen komedian omaperäisessä, värikylläisessä ja arjesta kohotetussa visuaalisuudessa. Sarjalle ja hänen ohjaamilleen musiikkivideoilleen on yhteistä tehokeinona käytetty liioittelu. Arkisia tilanteita kärjistetään sarjassa absurdeiksi. Komediasarja myös kyseenalaistaa sukupuoleen liittyviä normeja – aivan kuten Huuska musiikkivideoillaan.

Toisella kaudella sivutaan esimerkiksi seksuaalista vapautumista ja oikeutta omaan kehoon.

Uudella kaudella myös puretaan romanttisen rakkauden myyttiä. Järki ja tunteet -jaksossa Jessica Grabowskyn näyttelemä Anna kyynelehtii sohvalla Aamiainen Tiffanylla -elokuvan parissa. Vieressä istuu hänen tyttärensä Tessa (Aamu Milonoff), uuden sukupolven nuori aikuinen, joka seurustelee niin naisen kuin miehen kanssa mutta etsii yhä sitä yhtä oikeaa. Tessan kapinallinen ystävä Marla (Reetta Ylä-Rautio) yrittää ravistella äidin ja tyttären ymmärtämään ajatustensa harhaisuuden. Hän julistaa, ettei ole olemassa täydellistä rakkaustarinaa, jossa pari on ikuisesti yhdessä.

”On pelottavaa, mitä jo pienille lapsille iskostetaan Disney-elokuvissa normina. Esimerkiksi Kaunottaressa ja hirviössä nainen suutelee miestä, jotta tämä pelastuisi”, Huuska sanoo.

”On hienoa, että Disney tuo nykyään esiin romanttisen rakkauden sijaan esimerkiksi voimakkaita sisarussuhteita. Frozenin Anna on omaehtoinen yksilö, aktiivinen tekijä, jolla on myös rakkaussuhde – hänen ainoa roolinsa ei ole tavoitella rakkautta.”

Viivi Huuska kuvattiin kööpenhaminalaisessa pesulassa.

Huuskan estetiikassa niin valokuvaajana kuin ohjaajana näkyy se, että hän kasvoi aikuiseksi drag-kulttuurin keskellä. Hän oli 13-vuotias, kun hänen yli kymmenen vuotta vanhempi veljensä Tapio Huuska eli Cristal Snow palasi New Yorkista Suomeen ja aloitti drag-esiintymiset.

Veli toi hänelle New Yorkista tuliaisena kitsch pop -surrealistiksi luonnehditun David LaChapellen valokuvakirjan täynnä värejä ja ihmiskehoja. Huuska kertoo LaChapellen vaikuttaneen vahvasti hänen estetiikkaansa.

Teini-iässä Viivi Huuska jätti Kankaanpään taakseen, lähti opiskelemaan tanssilukioon ja muutti veljensä kanssa Vantaalle. Hän kiersi esiintymässä veljensä show’n taustatanssijana.

Hän on kertonut, että drag queen -yhteisöstä tuli hänelle kuin koti. Valokuvaajana ja ohjaajana hän on ammentanut niin drag-artistien värikkyydestä ja karnevalistisuudesta kuin suorasukaisesta flirtistä.

Huuska muistelee, että lapsena häntä luultiin pojaksi hänen leikattuaan hiuksensa lyhyiksi. Uimahallissa hänelle tarjottiin avainta miesten puolelle. Se tuntui hänestä ahdistavalta.

”Myöhemmin olen ymmärtänyt, ettei sukupuoli-identiteetti liity vain siihen, miltä ihminen näyttää. Uskon, että itselläni on aika maskuliininen energia.”

Tämän energian hän kuvailee ilmenevän itsessään muun muassa urheilullisuutena, suoraviivaisuutena ja tiukkana johtajuutena. Omassa pukeutumisessaan hän leikittelee sukupuolella: milloin valitsee äärifeminiiniset vaatteet, milloin verhoutuu maskuliinisesti löysiin huppareihin. Suurikokoisissa vaatteissa hän tuntee olonsa voimakkaaksi.

”Vaatteet on aina merkinneet mulle paljon. Vaate voi eriyttää ryhmästä tai saada kuulumaan siihen. Vaatteen avulla voi astua esiin tai piiloutua. Teen sitä kaikkea.”

Kuka? Viivi Huuska Syntynyt vuonna 1989, kotoisin Kankaanpäästä.

Alkoi esiintyä 16-vuotiaana tanssijana veljensä Tapio Huuskan eli Cristal Snow’n drag show -esityksissä.

Koulutukseltaan valokuvaaja (medianomi) Lahden Muotoiluinstituutista.

Tullut tunnetuksi musiikkivideoista, joita ohjannut muun muassa Zara Larssonille, Sannille, Vesalalle, Erika Vikmanille, Cheekille, Pete Parkkoselle ja Cristal Snow’lle, sekä ottamistaan artistimuotokuvista.

Ohjannut Ylelle kaksi kautta Kullannuput-tv-sarjaa sekä dokumenttisarjan Tyyli on fresh, joka ilmestyy 24.4.

Asuu Helsingissä mutta viettää pitkiä aikoja Kööpenhaminassa.

Kiinnostunut muodista ja ruoasta. Kulinaristi, joka intoilee erilaisista ruokakulttuureista ja maailman parhaista ravintoloista.

Kullannuput on ensimmäinen Huuskan ohjaama tv-sarja. Kun hän aloitti ensimmäisen kauden ohjaamisen, kaikki oli hänelle uutta ammattinäyttelijöiden ohjaamisesta alkaen.

”Se oli todella pelottavaa. Mietin, olenko oikeassa paikassa ja tiedänkö mitä ja miten teen”, Huuska muistelee alkuaikoja.

Nopeasti hänelle selvisi, että tv-sarjan kuvaaminen on tiimityötä. Ohjaajan ei tarvitse tietää kaikkea, hän tarvitsee vain vahvan vision siitä, mitä tehdään.

Sarjan kiitosta kerännyt värikäs visuaalinen maailma pohjautuu vahvasti Huuskan visioon. Hän sanoo olevansa tarkka lavastuksen ja puvustuksen pienimmistäkin yksityiskohdista: Kynän täytyy olla juuri tietynvärinen tai korvakorujen tietynlaiset.

Kullannuppujen karkkivärinen luksuselämä muotivaatteineen on tietoisesti rakennettua kohotettua todellisuutta. Siksi Huuskaa huvittaa hänen sarjasta saamansa palaute: ”Ihanaa, että näytit Kruununhaan sellaisena kuin se oikeasti on.”

Eräässä kohtauksessa Marla jättää bikinirajat ajamatta ja kulkee kaduilla ylpeänä häpykarvat alushousuista rehottaen. Huuska muistelee huvittuneena, miten hauskaa oli jo kohtauksen suunnittelu maskeeraajan kanssa sekä itse kuvaukset julkisilla paikoilla.

”Marla on oikeassa kyseenalaistaessaan, että mikä juttu se muka on, miksi niin ei voisi näyttäytyä? Kohtaus on karrikoitu, mutta karvoja ne on siinä missä muutkin.”

Huhtikuussa Yle julkaisee Huuskan muotia käsittelevän uuden tv-sarjan Tyyli on fresh. Siinä nuoret aikuiset kertovat suhteestaan vaatteisiin ja trendeihin sekä yksilöllisistä tyyleistään.

Muoti näkyy myös Huuskan Instagram-tilin uusimmissa kuvissa, joissa hän poseeraa Sami Eskelisen ja Mert Otsamon suunnittelemissa vaatteissa. Pitkä somehiljaisuus on päättynyt.

Huuskan tilit vaikenivat lähes koko viime vuodeksi hänen saatuaan sosiaalisesta mediasta kerta kaikkiaan tarpeekseen. Ähky iski ja inspiraatio lopahti hänen osallistuttuaan vuonna 2021 Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

”Se oli voimakas, hurja kokemus, ja siinä tunsi itsensä aika alastomaksi. Uskon, että moni ohjelmassa kisannut tietää, mistä puhun. En ole tottunut olemaan niin paljon esillä, enkä oikeastaan halua olla julkisuudessa paitsi työni kautta. Ohjelman jälkeen en vain enää jaksanut itseäni, omaa naamaani”, Huuska sanoo.

Päätökseen vaikutti myös Ukrainan sota. Maailman tapahtumien rinnalla oma somefiidi alkoi tuntua Huuskasta merkityksettömältä. Hän päätti pitää taukoa ja pohtia suhdettaan sosiaaliseen mediaan. Päivityksiä hän tekee vain, kun siltä tuntuu.

Musiikkivideoitakaan Huuska ei aio hylätä, vaikkei hänellä viime vuonna riittänyt aikaa niiden ohjaamiseen. Häntä kiinnostaisi ohjata esimerkiksi tunnelmaltaan pelottava heavy metal -video, sillä sellaista hän ei ole vielä tehnyt.

”Taiteenlaji on mulle tosi rakas. Pitää olla oikea biisi, aikaa toteutukselle, ja sen pitää antaa myös itselleni jotain. Mielestäni musiikkivideo kannattaa tehdä vain, jos siinä on jokin kiinnostava ydinajatus, jos sinne saa sijoittaa jonkin hienon idean, jota on pyöritellyt pitkään”, Huuska sanoo.