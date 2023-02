Yö-yhtye julkaisi yllättäen uuden kappaleen 10. helmikuuta, jolla laulaa yhtyeen edesmennyt laulaja ja perustajajäsen Olli Lindholm. Olli Lindholm menehtyi 12. helmikuuta vuonna 2019.

Yhtye tiedotti löytäneensä arkistoistaan Viimeiseen auringonlaskuun -nimisen kappaleen, joka oli työn alla yhtyeen vuonna 2018 julkaistulle Mitä jos mä rakastan -studioalbumille.

”Kappale ei jostain syystä mielestämme silloin sopinut albumin kokonaisuuteen. Jonkin verran lisätyötä kappaleen valmistaminen julkaisukuntoon on vaatinut, mutta lopputuloksena on upea ja koskettava biisi, jossa on kuultavissa kaikki ne tunnusmerkit, joista Yö on aina opittu tuntemaan”, yhtye kommentoi tiedotteessaan.

Antti Kleemolan säveltämä ja Eija Hinkkalan sanoittama kappale on taltiointi vuodelta 2018. Biisin ovat tuottaneet Jari Latomaa ja Mikko Kangasjärvi.

Kappaleen myyntituotto ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen Ensi- ja turvakotien liitolle, lasten kaltoinkohtelun katkaisemiseen (LKK).

Yön 40-vuotista uraa juhlistetaan Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 24. maaliskuuta. Lavalle nousevat Yö-yhtye Mikko Kangasjärvi, Ari Toikka, Jari Latomaa, Timo Mynttinen ja Jussi Turpeinen sekä yhtyeessä uran varrella vaikuttaneita muusikoita.

Lauluja tulkitsevat Suvi Teräsniska, Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö.

