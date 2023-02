On lähes uskomatonta, miten harjavaltalainen Pasi Flodström on kulkenut kohti unelma-ammattiaan koko ikänsä – haastattelun jälkeen tapahtui jotain pitkään odotettua

Tammikuun lopussa Harjavallan kanttori voitti valtakunnallisen laulukilpailun ja pääsee äänitysstudioon.

Pasi Flodström on työskennellyt Harjavallan seurakunnan palveluksessa syksystä 2020 lähtien. Aiempaa kokemusta kanttorin työstä hänellä oli Nakkilan seurakunnasta.

Jos Harjavallan seurakunnan kanttori Pasi Flodström on seudulla tunnettu soittotaidoistaan, on hän sitä myös syvästä, tummasta äänestään. Tammikuun viimeisen viikonvaihteen jälkeen tuo ääni on tunnettu myös aiempaa laajemmin.

Flodström voitti miesten sarjan Loistava laulaja -kilpailussa, jonka loppukilpailu järjestettiin pitkien karsintojen jälkeen Keuruulla. Erityisen kiitoksen voitostaan hän antaa laulunopettajalleen, Laulukoulu Preston yrittäjä Päivi Vahela-Nykäselle.