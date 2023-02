Marja Pyykön Skimbagirls korostaa naisten vahvuutta ja ystävyyttä, mutta jää komediana hajanaiseksi.

Komedia

Skimbagirls, ohjaus Marja Pyykkö. 85 min. K12. ★★★

Koronan vuoksi vuoden myöhässä ensi-iltansa saava Skimbagirls on jotain Morsiusneidot-elokuvan ja Kaija Koon keski-ikäisiä naisia voimaannuttavien laulujen välimailta. Se on komedia, jonka teemana on naisten välinen ystävyys ja lähtökohtana yhden naisporukan jäsenen viidennet häät. Temaattisesti Skimbagirls on jatkoa Marja Pyykön elokuvalle Vuosisadan häät (2021), jossa siinäkin oli kyse keski-ikäisestä naisesta ja häistä.

Ongelma on se, ettei Skimbagirls-elokuvassa teeman ja lähtökohdan lisäksi ole oikein minkäänlaista rakennetta, jonka varaan ripustaa komediaa. Se etenee irrallisten kohtausten ja törmäilyjen sarjana.

Alussa on hupaisa kavalkadi Emman (Anna-Maija Tuokko) kaikista edellisistä häistä. Sitten edetään Lappiin ja Emman viidensien häiden aattoon, johon morsiamen ystävät Kata (Matleena Kuusniemi), Mallu (Armi Toivanen) ja Emman isosisko Riikka (Ria Kataja) saapuvat kukin tavallaan.

Suoraviivainen ja menestynyt yrittäjä Riikka saa tarpeekseen kuullessaan, ettei Emma ole kertonut uudelle sulhaselleen, poromies Petterille (Samuli Edelmann), mitään edellisistä avioliitoistaan tai siitä, ettei hän voi saada lasta. Toivoton romantikko ja rakkauteen hullaantunut Emma on tekemässä samat virheet taas kerran.

Lapsesta asti yhtä pitänyt ystäväporukka alkaa rakoilla, mutta elokuvan teemaan kuuluu, että tosi ystävyys kestää mitkä tahansa kolhut.

Skimbagirls on naisten tekemä elokuva naisten välisestä ystävyydestä, ja sellaisena toki tervetullut. Päänelikko koostuu pettämättömän ammattitaitoisista näyttelijöistä, joiden työskentelyä on ilo seurata.

Välillä vähän musikaaliksikin heittäytyvä elokuva kuitenkin huojuu tunnelmasta ja kohtauksesta toiseen vailla kunnollista kiintopistettä. Se ei toimi hauskana komedianakaan kuin paikoittain, joskin naisten musiikkinumero erämaabaarissa on kyllä hillitön.

Hyvää on lisäksi se, että Misa Palanderin käsikirjoittama Skimbagirls nostaa keskiöönsä keski-ikäisiä naisia ja esittää heidät eriävine luonteenpiirteineen oman elämänsä sankareina ja keskinäisestä ystävyydestään säröistä huolimatta kiinnipitävinä selviytyjinä.

Tarinan miehet taas nähdään enimmäkseen sympaattisina, mutta vähän hassuina tyyppeinä, paitsi huoltajuuskiistaa käyvä taksikuski ja Ivaloon töihin saapuva nuori poliisi.

Pyyköltä on tullut vuosina 2021–23 ensi-iltaan kolme pitkää elokuvaa, mutta kyllä hänen viime aikojen paras työnsä on tv-sarja Paratiisi.

Ohjaus Marja Pyykkö, käsikirjoitus Misa Palander, tuottajat Pete Eklund, Liisa Penttilä-Asikainen. Pääosissa Anna-Maija Tuokko, Ria Kataja, Armi Toivanen, Matleena Kuusniemi, Samuli Edelmann, Minttu Mustakallio.