Steven Soderberghin hieno elokuvasarja vesittyy lopullisesti trilogian viimeisessä osassa.

Draama

Magic Mike’s Last Dance, ohjaus Steven Soderberg. 112 min. K12. ★★

Kymmenen vuotta sitten Steven Soderbergh tarttui hyvään aiheeseen. Hän ohjasi elokuvan miesstrippareista, eikä lähestynyt sitä helpoimman kautta. Siis ei vain niin, että hekumoidaan lihaksikkailla miehillä ja käännetään kamera kirkuviin naisiin. Sehän miesstrippareista ensimmäisenä tulee mieleen.

Soderbergh oivalsi, että aiheeseen liittyy paljon enemmän. Miehet ovat duunareita, joille tarjoutuu uudenlainen ura, ja tanssi on heille myös itseilmaisua ja oman maskuliinisuuden tutkiskelua. Kovat kundit nauttivat siitä, että heitä katsotaan.

Samalla voi pysähtyä miettimään, mitä strippaaminen merkitsee naisille. Onko se heille erilaista kuin miehille ja jos on, miksi?

Ensimmäinen Magic Mike oli myös erinomaisesti toteutettu. Soderbergh panosti tanssikohtauksiin, sai ne rytmittämään koko elokuvaa ja tuottamaan mielihyvää. Matthew McConaugheyn seremoniamestari sinetöi paketin.

Elokuvalle tehtiin jatko-osa Magic Mike XXL, joka oli vain haalea varjo edellisestä, ja nyt jostain syystä päänäyttelijä Channing Tatum on kiskottu pitkän tauon jälkeen vielä kerran lavalle. Soderbergh jatkaa ohjaajana, kuten myös Reid Carolin käsikirjoittajana.

Tällä kertaa mennään rapakon yli Lontooseen, arvokkaaseen vanhaan teatteriin. Oletan, että kaksi ensimmäistä elokuvaa oli suunnattu enemmän mieskatsojille kuin naisille. Trilogian päätösosaan taas houkutellaan selvästi vain naiskatsojia. Sen koko tyylilaji on aivan muuta kuin edeltävissä elokuvissa.

Keskiössä ei ole enää miesporukka, eikä miestanssijoita edes esitellä. Mike lähtee yksin rikkaan naisen matkaan, ja tarinaa pohjustetaan klassisen Pygmalion-juonen versiona. Sivistymätön koulutettava on perinteisesti ollut nainen, kuten My Fair Ladyssa tai Pretty Womanissa, mutta nyt hän on hanttihommia tekevä jätkä Miamista.

Mikesta tehdään salonkikelpoista, eikä vain hänestä, vaan muutenkin miesten strippaamisesta. Sekin on ihan hyvä idea, mutta Soderberghilta tuntuu into loppuneen kesken, ja sen myötä myös Tatumilta.

Mike saa tehtäväkseen toteuttaa huikean show’nsa kuukaudessa. Hän saa palkata kaupungin parhaat tanssijat, ja teatterin vakionäyttelijöistä löytyy myös sopiva naisesiintyjä (We are Lady Parts -komediasarjan mainio Juliette Motamed).

Elokuvasta ei kuitenkaan välity tekemisen meininki, eikä hiki roisku. Sen sijaan laahustetaan kohtauksissa, jotka eivät liity mihinkään. Tanssia on mukana olemattoman vähän lukuun ottamatta lopun varsinaista esitystä, jossa miehet eivät muuten edes strippaa.

Toivottoman heikko lenkki on Salma Hayekin valinta naispääosaan. Hän ei ole roolissa hauska eikä älykäs. Loistava brittinäyttelijä Vicki Pepperdine melkein nolaa itsensä stereotyyppisen vanhanpiian roolissa.

Elokuva on koko ajan sanomaisillaan, että me miehet kyllä tiedämme, mistä te naiset haluatte. Viimeistään nyt #metoo-aikakaudella se vie epämukaville vesille. Soderberghin olettaisi olevan tästä tietoinen, edellisten Magic Mike -elokuvienkin perusteella.

Käsikirjoitus Reid Carolin. Pääosissa Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed.