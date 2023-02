Kristiinankaupungista kotoisin olevan Riikka Sandbergin esikoisromaanissa meri on tärkeällä sijalla alusta loppuun saakka.

Riikka Sandberg on esikoiskirjailija, joka työskentelee suomen kielen ja kirjoitusviestinnän opettajana Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.

Riikka Sandberg: Ørja. Otava 2023. 395 s.

Helsinkiläisen Riikka Sandbergin (s. 1989) esikoisromaani Ørja on hienovireinen lukuromaani, joka vie lukijansa vuosikymmenien takaiseen Norjaan.

Ørja on Pohjois-Norjan rannikolla sijaitseva fiktiivinen saarirypäs, jonka elämänmenoa kertoja seuraa yhtäältä 1950-luvulla ja toisaalta 1970-luvulla. Pääsaaren vuorten päällä pötköttää ylväs jäätikkö, josta vuolaat purot virtaavat kohti Jäämerta. Kesällä aurinko ei laske saarilla ollenkaan.

Sandbergin romaanissa on kiintoisa kerronnallinen rakenne. Yhtäältä seurataan vuodesta 1952 suurikokoisen naispostinkantajan Isan vaiheita Ørjan saarella. Toisissa luvuissa siirrytään vuoteen 1976, jolloin Tine-niminen nainen saapuu Ørjalle filmiprojektorinsa ja miehensä Runarin kanssa ja alkaa näyttää elokuvia ørjalaisille.

Vuosikymmeniä yhdistää lankamagnetofoni, jonka Tine löytää vahingossa vajasta. Hän alkaa kuunnella parikymmentä vuotta vanhoja äänitteitä ja saa selville koko joukon traagisia tapahtumia, joita saarella on tapahtunut muun muassa sota-aikana. Kertojana on Isa, joka käyttää nuuskaa, soittaa pianoa ja tuottaa pelkällä olemuksellaan puheenaiheita syrjäisen saariston asukeille.

Meri on Sandbergin romaanissa tärkeällä sijalla alusta asti. Romaani on täynnä valtavan hienoa ympäristökuvausta. Kirjailija on uppoutunut siihen niin yksityiskohtaisesti, että lukija voi aistia laineiden liplatuksen laivalaiturilla ja myrskyisät tyrskeet jylhiä rantakallioita vasten.

”Sateen jälkeen tuoksui suolan raikas vuono, pisarat kiersivät lautan teräspinnoilla. Tuulesta ei ollut jäljellä mitään, meren värissä viileä kesä. Lautan alla kolea vesi kuitenkin rikkoontui ja pyörähti karkuun. Lokit pysyttelivät lautan mukana ja syöksyivät kohti kaloja, jotka hyörivä vesi nosti pintaan.” (s. 8)

Monivärinen luontokuvaus siivittää koruttomia ihmiskohtaloita, joita kertoja seuraa jännittävään loppuratkaisuun asti. Ørja on rakkausromaani, jossa lempi leiskuu välillä kaiken nielevällä voimalla, välillä lepattavalla liekillä.

Kertoja istuttaa romaanihenkilöt veneeseen romaanin alussa, lopussa ja monta kertaa keskelläkin. Venekuvat tavallaan vahvistavat romaanihenkilöiden yhteenkuuluvuudentunnetta kolkkojen ja rampauttavien kohtalonvoimien keskellä. Ilman toisen apua ei meren keskellä selviä, vaikka kuinka haluaisi erakoitua.

Tyylikkään ja monipuolisen esikoiskirjan julkaissut Riikka Sandberg on kotoisin Kristiinankaupungista. Yksinäinen kirjoitusretki pienelle norjalaissaarelle antoi lähtölaukauksen Ørjan luontokuvaukselle. Siviilityönään Sandberg toimii suomen kielen ja kirjoitusviestinnän opettajana Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.