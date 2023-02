Victory City -romaanissa keskushenkilö sokaistaan rangaistukseksi suorapuheisuudestaan, ja myös kirjailija Rushdie menetti väkivallanteossa näön toisesta silmästään.

Brittiläis-yhdysvaltalainen kirjailija Salman Rushdie (s. 1947) on julkaissut uuden romaanin – vain vajaat puoli vuotta sen jälkeen, kun häntä puukotettiin hengenvaarallisesti luentotilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Intialaissyntyinen Rushdie sai väkivallanteossa vakavia vammoja ja menetti näön toisesta silmästään.

Nyt ilmestynyt romaani Victory City on yli 300-sivuinen tarina Vijaynagaran imperiumista, joka oli todellisuudessakin olemassa Etelä-Intiassa, ja jonka mahtiaikaa kesti 1300-luvulta 1600-luvulle. Romaanissa sen tarinaa kertoo kuvitteellinen naisrunoilija.

Jumalten avustuksella hän elää 240-vuotiaaksi ja ikuistaa valtakunnan vaiheet eepokseensa. Siinä on hänen mukaansa kaikki, mitä kadonneesta valtakunnasta jäi jäljelle. ”Sanat voittavat aina”, kertoja toteaa.

Ei ihme, että Victory City on jo ehditty nimetä tekijänsä uusimmaksi todistukseksi sananvapauden merkityksestä sekä mielikuvituksen ja kielen voimasta.

”Hänen sanomansa on se, ettei ihmisiä voi estää kertomasta tarinoita”, kirjailija ja Rushdien ystävä Colum McCann arvioi The New York Timesissa.

”Uhkailuista ja kuolemanvaarasta huolimatta hän sanoo meille romaanissaan, että kertominen on asia, joka yhdistää meitä kaikkia.”

Rushdien kuuluisin romaani Saatanalliset säkeet (1988) käsitteli satiirisesti Intiaa, islamia ja maahanmuuttoa Eurooppaan, ja koska sitä pidettiin fundamentalistimuslimien keskuudessa rienaavana, Iranin uskonnollinen johtaja langetti kirjailijalle fatwa-tappokäskyn.

Sen takia Rushdie on joutunut 1980-luvulta asti piileskelemään, ja hänen henkeään on uhattu usein. Iranin hallitus ilmoitti tosin jo 1998, ettei se enää yritä panna fatwaa käytäntöön.

Myös elokuisesta puukotuksesta epäilty mies on kertonut ihailevansa tappokäskyn langettanutta ajatollah Khomeinia, vaikkei olekaan suoraan sanonut, että hänen tekonsa liittyi fatwaan.

Puukotuksen jälkeen Yhdysvallat asetti sarjan pakotteita iranilaista 15 Khordad -järjestöä vastaan. Amerikkalaiset uskovat juuri sen myöntäneen palkkion kirjailijan murhasta.

Uhkauksista huolimatta Rushdie on jatkanut vuosikymmeniä sekä kirjailijantyötään että esiintymisiä, joissa on puolustanut sananvapautta. Niistä ei tosin ole ikinä ilmoitettu etukäteen.

Hän on kirjoittanut fatwan jälkeen neljätoista teosta, mukana niin romaaneja ja lastenkirjoja kuin esseitä ja muistelmat. Nykyisin hän asuu Britanniassa.

Uuden romaaninsa Rushdie ehti viimeistellä jo 2021, liki vuosi ennen kohtalokasta puukotusta.

Victory City on nyt ilmestynyt muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja arviot ovat olleet ylistäviä. Kriitikoiden mukaan romaani sisältää viittauksia Rushdien omiin aiempiin teoksiin, samoin italialaisen Italo Calvinon Näkymättömät kaupungit -romaaniin (1972).

Arvioissa sitä on kutsuttu muun muassa ”suuren luokan viihteeksi”, ”monisäikeiseksi” ja ”yhdeksi Rushdien iloisimmista kirjoista”.

Hänen tuotannostaan tutulla tavalla romaanin tyylilajina on maaginen realismi, jossa yhdistyvät faktat ja fantasia – nyt suorastaan järkyttävällä tavalla. Keskushenkilö, runoilija, nimittäin sokaistaan rangaistukseksi vallanpitäjien arvostelemisesta. Se muistuttaa suoraan siitä, mitä Rushdielle itselleen tapahtui elokuussa 2022.

Suomessa Salman Rushdien romaaneja on kustantanut WSOY, joka julkaisee myös Rushdien uuden kirjan. Sen julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa. Viimeksi häneltä on julkaistu romaani Kultainen talo 2020.