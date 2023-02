Jenni Multisilta: Kuka viimeiseksi jää. Like 2023. 448 s.

”Castle of Terrorin verta valuva kyltti hohti punaisena, ja yötaivaalle kurottavat goottilaiset tornit oli valaistu alhaalta päin. Syvät varjot piirtyivät koristeellisista rautaristikoista muurien seinille. Ikkunat näyttivät tyhjiltä, mutta silloin tällöin niiden takana kajasti valoa – kuin joku olisi kävellyt hitaasti edestakaisin kantaen kädessään lyhtyä.” (s. 111)

Vaasassa asuvan mutta Porissa syntyneen Jenni Multisillan (s. 1992) neljäs jännitysromaani Kuka viimeiseksi jää virittää monipolvisen juonen, josta ei puutu ruutia, räminää eikä rakkautta. Koskettaviakin jaksoja tulee vastaan tämän tästä.

Romaanin keskiössä on Riemuranta-niminen huvipuisto. Sen on perustanut yläluokkainen Ekmanin perhe, joka on joutunut palaamaan Suomeen häntä koipien välissä Kaliforniasta. Ekmanien epäonni saa jatkoa, kun Riemurannassa tapahtuu 1997 Suomen historian pahin onnettomuus huvipuistossa. Kolmen ihmisen kuolemat varjostavat romaania loppuun asti.

Romaanissa on kaksi minäkertojaa, Olavi, joka tulee vuonna 1997 töihin Riemurantaan, sekä Olavia sukupolvea nuorempi Emilia, joka aloittaa Riemurannan henkilöstöpäällikkönä vuonna 2019. Olavi ja Emilia vuorottelevat minäkertojina, kun aikataso vaihtelee vuosien 1997 ja 2019 välillä.

Nuori Emilia nuuskii ja penkoo Riemurannan asioita löytääkseen tietoa vanhan onnettomuuden syistä. Vähitellen hän saa selville monimutkaisen sukutarinan harhapolkuineen. Romaanin lopun tilinselvityksessä paljastuu myös se, miten vuosikymmenien takainen onnettomuus tapahtui.

Multisillan henkilökuvat ovat loppuun asti mietittyjä. Persoonalliset henkilöt värittyvät harvinaisen syvällisiksi, olkoonkin, että on kyse viihteellisestä dekkarista. Kirjailija on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että lapsi- ja aikuishenkilöt vaikuttavat ikäisiltään.

Kuka viimeiseksi jää välttää minusta varsin hyvin dekkarikuvauksen perinteisiä kliseitä. Kirjailija onnistuu säilyttämään kerronnan tuoreena ja elävänä. Henkilöhahmojen samaistuminen on helppoa. Multisilta kirjoittaa ansiokkaan yksinkertaisia lauseita, joita on helppo lukea.

Huvipuistomiljöö taitaa olla kirjailijalle aika tuttu. Niin luontevasti kertoja esittelee huvilaitteita ja niiden käyttöä vaaramomentteja myöten. Särkänniemestä tuttu Tukkijoki saa melkoisen roolin koko synkkenevissä tapahtumissa.

Kuka viimeiseksi jää ylittää kirjailijan edelliset romaanit mennen tullen sekä juonenrakentelussa, henkilökuvissa kuin miljöönkuvauksessa. Tosin miehistä kertojanääntä hän saa hiukan vielä harjoitella.

Romaani ei ole ylipitkä tarinaltaan, vaikka sivuja on jälleen tuhdisti. Multisilta on aiemmin julkaissut jännitysromaanit Yksi teistä kuolee (2020), Mitä tapahtui merenneidoille (2021) ja Kuinka tähdet kuolevat (2022). Kaikkien kustantaja on Like.