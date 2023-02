Tuomas Aitonurmi: Ruumiin ylittävä ääni. Esseitä. WSOY 2023. 160 s.

Kirjavuoden ensimmäisiä esseekokoelmia on Kirjasammon promoottorin Tuomas Aitonurmen (s. 1988) esikoiskirja Ruumiin ylittävä ääni, johon hän on koonnut tiheän kokoelman kaunokirjallisia esseitä.

Esseekokoelman pontimena on kirjoittajan lapsuuden koulukiusaamistilanteet, jotka riittävän usein toistuttuaan eivät ole jättäneet miehen sielua rauhaan.

”Tämä ei ole kosto. Tämä on todistustilaisuus, jonka olisin kauan sitten ansainnut.” (s. 18)

Raumalaislähtöinen Aitonurmi kohtasi alakoulun ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle asti haukkuja, pilkkaa, tönäisyjä, mitätöintiä ja kaikenlaista nöyryyttämistä. Kiusaaminen jatkui myös koulun ulkopuolella ja äityi pysyväluonteiseksi väkivallaksi.

Peruskoulun ja lukion jälkeen Aitonurmelle kävi elämässä hyvin. Hänelle aukesi opiskelupaikka juuri sinne, minne hän halusi mennä. Parikymppisenä hän pääsi palkitsevaan työhön toimittajaksi ja kirjastoalan työntekijäksi.

Aitonurmella on puoliso ja viihtyisä asunto Helsingissä. Kolhuja on tullut myös aikuisena, ja niitäkin kirjoittaja purkaa avomielisesti.

Myöhemmin jotkut lapsuuden kiusaajat ovat lähestyneet Aitonurmea ja pyytäneet anteeksi. Kiusaamisesta on kulunut parisenkymmentä vuotta, mutta silti tapaukset ovat tuoreena muistissa.

Taiteen kautta traumaattista aihetta lähestyvä Ruumiin ylittävä ääni sisältää paljon pysäyttäviä pointteja. Kirjoittaja ottaa paljon esimerkkejä kaunokirjoista, musiikista, kuvataiteista ja elokuvista.

Esseisti on huomannut myöhemmin, että kiusaaminen on rakenne, eräänlainen kehä. Usein kiusaamisesta puhuttaessa syyllistetään niitä kilttejä, herkkiä ja hyvään uskovia kuin he olisivat syyllisiä huonoon kohteluunsa.

Aitonurmen rohkeus paljastaa tuntojansa on vertaansa vailla. Hän ei minusta silti sorru ylenmääräiseen ekshibitionismiin. Jotkut esseet ovat varsin pitkiä, esimerkiksi ”Pelko veressä” -teksti. Sivistyssanoja satelee varsin vähän. Kiinnitin huomioni esseistin rikkaaseen kieleen.

Psykoterapeutti ehdotti Aitonurmelle, että tämä kirjoittaisi muistelmat, joissa voisi kuvata yksityiskohtaisesti kouluaikojen tapahtumia. Vaihtoehtona voisi olla eräänlainen luokkakokousromaani, jossa kuviteltaisiin eri osapuolia ja näiden lähtökohtia.

Aitonurmi itse asiassa kokeili joskus novellikokoelman kirjoittamista. Novellihenkilöistä tuli kuitenkin karikatyyrimaisen hyviä tai huonoja. Hän päätti kehittää runosuonensa tuotteita kaunokirjallisiksi esseiksi. Niihin on helpompi pukea myös keskeneräisen maailmankuvan pelkistyksiä:

”Minulla on jotain selvittämätöntä pahuuden olemuksen kanssa: miten se elää meissä erilaisina määrinä, miten se näkyy tai ei. Toistaiseksi kuvani on ollut liian mustavalkoinen.” (s. 14)

Tyylikäs esseekokoelma on tiivistänyt jo koko joukon harmaan eri sävyjä.