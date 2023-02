M. Night Shyamalanin mysteerielokuva Knock at the Cabin ei pelota edes verisyydellään. Outoutta ohjaaja ei tosin säästele.

Dave Bautista (vas.), Abby Quinn ja Nikki Amuka-Bird Knock at the Cabin -elokuvassa.

Jännitys

Knock at the Cabin, ohjaus M. Night Shyamalan, 100 min, K16 ★

Onkohan M. Night Shyamalan laatinut listan tavallisista asioista, jotka voisivat muuttua uhkaaviksi? Yliviivattuna ovat jo usva, kylät, pellot, vesi ja puut. Edellinen elokuva Old pelotteli vanhentumisella.

Nyt on vuorossa mökki. Siellä tapahtuu tietenkin yliluonnollisia elokuvassa Knock at the Cabin.

Kuudes aisti -auteurin kauhistuttavuutta on saanut vuosia seurata kuin Nicholas Cagen näyttelijäntyötä: liioiteltua outoutta voi vain ihailla.

Taitaa tekijääkin vähän naurattaa. Omat elokuvansa rahoittavan Shyamalanin projektit ovat tuottaneet pienet budjettinsa moninkertaisesti takaisin.

Lapsiperheen metsätupaan tunkeutuu joukko hätääntyneitä kansalaisia astalot kourassa.

Sen sijaan, että murtautujat kertoisivat hätänsä syyn, he valistavat, että ”valintamme määrittelevät kohtalomme”. Kaikki näyttelevät hiki pinnassa mökkilavasteissa.

Ulkopuolisen maailman poikkeustapahtumia tuijotetaan jatkuvasti television uutislähetyksistä.

Outoutta ei säästellä. Välillä kuva on rajattu tiukasti ja vinosti Dave Bautistan naamaan. Leikkaus toiselle puolelle kasvoja. Hermoilija tuijottaa metsään, joka sirisee.

Useimmiten vihjailuun tyytyvä Shyamalan on harvinaisesti kuvannut väkivaltaa niin graafisesti, että ikäraja on nostettu K16-tasolle. Pelottavuutta veri ei lisää.

Bautista on halunnut edetä vakaviin rooleihin hälventääkseen Guardians of the Galaxy -avaruuskomedioiden tuomaa muskelikasan mainetta. Mysteerielokuvan voi laskea onnistumiseksi tällä tiellä, koska Bautista on ainoa näyttelijä, jonka suoritusta ei tarvitse nolostella.

Vuosi 2023 ei selvästikään ole hyvä aika mennä mökille, jos haluaa pysyä hengissä. Jopa suomalaiset ovat päässeet lajityyppiin kiinni. Tuleva Koputus pelottelee metsällä mökin ympärillä.

Lajityypin emäelokuva saa puolestaan jatkoa, kun Evil Dead Rise tulee ensi-iltaan huhtikuussa. Siinä tosin on tajuttu, että on jo aika palata kaupunkiin.

Käsikirjoitus pohjaa Paul Tremblayn apokalypsilla leikittelevään kirjaan The Cabin at the End of the World. Elokuvaversiossa tarinan kikka, Suuri Eettinen Pulma, ei kosketa pätkääkään, koska hahmot syvennetään niin kömpelösti.

Shyamalan on tajunnut esimerkiksi, että läheisyyttä kuvataan nykyelokuvassa iloisilla yhteislaulukohtauksilla autossa.

Äänimaailmassa luotetaan puulattian natinaan ja islantilaissäveltäjä Herdís Stefánsdóttirin häiritsevänä ulisevaan musiikkiin.

Elokuva saa toivomaan, että tulisipa jo maailmanloppu.

Käsikirjoittajat M. Night Shyamalan, Steve Desmond, Michael Sherman, tuottajat M. Night Shyamalan, Marc Bienstock, Ashwin Rajan, pääosissa Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn, Rupert Grint