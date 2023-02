Porilaisten oma valtio ja kuusi tuntia pidempi lauantai – Paradox-musikaalissa on porilaista hulluutta

Dystooppisen porirock-musikaalin tarinaa kuljettaa Yön, Dingon ja Even musiikki, mutta juoni on aivan muuta kuin bändihistoriikki.

Käsikirjoittajat Riku Suokas (vas.) ja Heikki Syrjä, kapellimestari Pekka Siistonen ja ohjaaja Christian Lindroos kertovat Paradox-musikaalin olevan Porin teatterin seuraava suurtuotanto. Tekijätiimissä ei ole paljasjalkaisia porilaisia, mutta porilaisuuden ytimeen on pureuduttu muun muassa muistelemalla lapsuuden kesiä Porissa sekä tarkkailemalla ja konsultoimalla porilaisia tuttavia.

Pori

Neuvottelut muun Suomen ja Porin välillä päättyvät siihen, että Pori julistautuu omaksi valtiokseen, pohjustaa Christian Lindroos, joka ohjaa Porin teatterin 9. syyskuuta ensi-iltansa saavan porilaisen rock-musikaalin Paradox.

Itsenäistä Poria hallitsee vuonna 2053 porilaisten tiedemiesten kehittämä keinoäly Paradox, joka on kovan linjan populisti.

Porilaisia normeja valvoo poliisi ”PorNo” ja paikalliset korkeakouluopiskelijat ovat rakentaneen muurin Porin ja muun Suomen ympärille.

Näistä asetelmista alkaa Paradox-musikaali, joka on Porin teatterin seuraava suursatsaus. Paradoxin Pori on dystooppinen, muttei silti ole kysymys suoranaisesta scifi-tuotannosta.

Kantaesityksen ovat käsikirjoittaneet Heikki Syrjä ja Riku Suokas, jotka tunnetaan Suomen teatterihistorian katsotuimman musikaalikantaesityksen, Vuonna 85 -hittimusikaalin kirjoittajina.

Porirock-esitykset ovat olleet alueen teattereiden ohjelmistoissa kovassa huudossa.

Lindroos kertoo huomanneensa ylipäätään, että aika ajoin teatterimaailmassa jokin aihe tai teatterikappale syystä tai toisesta nousee samanaikaisesti ja toisistaan tietämättä monen teatterin ohjelmistoon: nyt oli porirockin aika.

Paradoxin idea syntyi jo vuonna 2019 ja alun perin sen ensi-iltaa oli kaavailtu vuodelle 2022. Aluksi ajatuksena oli toteuttaa esitys suomalaisen teatterin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

”Tutkimme, löytyisikö historiasta joku tuotanto, jonka voisimme tehdä juhlavuonna. Sitten päätimme katsoa historian sijasta tulevaisuuteen”, kertoo Lindroos.

Näytelmätekstin aihio luotiin ennen korona-aikaa, vaikka teksti sivuaa pandemiaa ja sotaa.

”Kun aiemmin olemme möyhineet musikaaleihin 80- ja 90-lukuja, nyt oli haaste tutkailla tulevaisuutta ja mihin se voisi olla menossa. Jo ennen koronaa oli Trump, brexit ja eristäytyminen”, Suokas aloittaa.

”Ja sellainen tietynlainen viholliskuvion luominen”, Syrjä täydentää.

Omaan tekstiinsä peilaten käsikirjoittajat toteavat olleensa valitettavan oikeassa kehityskulun suhteen. Yksi iso teema on teknologinen singulariteetti, eli tilanne, jossa keinoäly tulee liian tietoiseksi. Myös tätä Suokas ja Syrjä haluavat komedian keinoin käsitellä.

”Paradox on lisäksi suuri rakkaustarina”, Syrjä summaa.

Vanhaa ja uutta Porirockia

Tarinan päähenkilöt Pee ja Koo, joita näyttelevät vierailijat Petri Knuuttila ja Marko Nurmi, palaavat kolmen merillä vietetyn vuosikymmenen jälkeen hyvin erilaiseen Poriin. Peen lapsuudenystävä Jaffa Huttunen puolestaan johtaa Friitalan vastarintaliikettä, joka tavoittelee Porin liittämistä takaisin vanhaan Suomeen.

Tarinaa kuljettaa eteenpäin vanha ja uusi porirock. Tuttua musiikkia kuullaan Dingolta, Yöltä ja Eveltä ja musikaaliin on valittu sekä hieman tuntemattomampia että kaikkien tuntemia lauluja. Eve on kirjoittamassa esitykseen myös uutta musiikkia ja Neumannin kanssa on käyty keskustelua ainakin lyriikoista.

Paradoxin liveyhtyeenä soittaa Vuonna 85 -musikaalista tuttu AlabamaHouseBand. Evitan tavoin musiikin johtaa Pekka Siistonen, joka myös sovittaa musiikin.

Näytelmästä kuusiosainen radiokuunnelma

Paradoxista toteutetaan kuusiosainen radiokuunnelma yhteistyössä Radio Porin kanssa.

”Tiettävästi kyseessä on ensimmäinen tiettyyn näytelmään tehty radiokuunnelma”, sanoo Radio Porin kanavapäällikkö Taru Saine.

Lyhyet jaksot on kirjoitettu näytelmäkäsikirjoitusta mukaillen ja ne julkaistaan elokuusta alkaen kerran viikossa ennen ensi-iltaa.