Ohjaaja James Cameronin menestystä ei näytä pysäyttävän mikään. Joulukuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Avatar: The Way of Water on noussut kaikkien aikojen neljänneksi tuottoisimmaksi elokuvaksi. Se tarkoittaa, että elokuva on ohittanut Star Wars: The Force Awakens -elokuvan.

Ohjaaja Cameronin scifi-eepos on nyt maailmanlaajuisesti tuottanut noin 1,9 miljardia euroa (2,075 miljardia dollaria).

Kaikkien aikojen menestyneimpien elokuvien kärkisijaa pitää edelleen Cameronin ohjaama ensimmäinen Avatar-elokuva vuodelta 2009. Se on tuottanut noin 2,69 miljardia euroa (2,92 miljardia dollaria). Kakkossijaa pitää supersankarielokuva Avengers: Endgame (2019), jonka ohjasivat Anthony ja Joe Russo. Cameronin Titanic (1997) on listalla sijalla kolme.

Avatar: the Way of Water -arviossa Juho Typpö kirjoitti, että Cameronin ykköstavoite elokuvantekijänä on olla teknisesti kaikkia muita edellä.

Typön mukaan Avataria ei voi jättää näkemättä, mikäli suuren luokan visuaalinen tehosteviihde yhtään kiinnostaa.

”Avatar: The Way of Water määrittelee aivan uudet rajat sille, miten käsittämättömän hienosti digitaalisia tehosteita, motion capture -teknologiaa tai 3d:tä voi käyttää”, hän kirjoittaa.

Ohjaaja James Cameron Avatar: The Way of Water -elokuvan maailmanensi-illassa Lontoossa joulukuussa 2022.

Cameron on ohjaaja, jota ei mainita kriitikkojen tai vakavien cinefiilien ohjaajakaanoneissa, mutta hänellä on taito luoda elokuviinsa immersiivisiä eskapistisia maailmoja, joihin katsojat haluavat yhä uudestaan päästä.

Ensimmäisestä Terminatorista lähtien myös käsikirjoittanut ohjaamansa elokuvat. Typön mukaan Cameron on tarinakertojana kuitenkin Avatar-elokuvissa taantunut ja niiden viehätys on pelkästään teknisessä loistossa. Avatar: The Way of Waterissa käsikirjoitus on selvästi se, mihin hän on vähiten kiinnittänyt huomiota.

Suosituille Avatar-elokuville on jo suunnitteilla jatkoa. Kolmas elokuva nähtäneen teattereissa joulukuussa 2024. Jake Sullyn ja Neytirin perhesaagaa saadaan todennäköisesti seurata myös neljännen ja viidennen osan verran. BBC Newsin mukaan jatko-osien nimetkin ovat selvillä: seuraava osa tulee olemaan nimeltään Avatar: The Seed Bearer.

Cameron esiintyi hiljattain Edith Bowmanin Soundtracking -podcastissa ja kertoi huomioivansa kolmannen elokuvan teossa yleisöltä saamansa palautteen Avatar: The Way of Water -leffaan.

”Saatan palata takaisin ja korjailla hieman – – Se ei tule olemaan radikaalia, mutta hienosäädän hieman korostaakseni sitä, mihin ihmiset reagoivat”, Cameron sanoi haastattelussa. Koska yleisö esimerkiksi tuntuu rakastavan Lo'akin hahmoa, hän aikoo antaa tälle suuremman roolin seuraavassa elokuvassa.

Ranskalaisen 20 Minutes -lehden haastattelussa Cameron paljasti, että seuraavassa osassa tavataan Pandoran muita asukkaita ja muun muassa Na'vi-kansasta näytetään uusia puolia.

Cameron ei epäile kykyään saagan kaaren kehittelyssä.

”Voin sanoa, että viimeisistä osista tulee parhaat. Muut olivat johdantoa, keino kattaa pöytä ennen pääateriaa."

Avatar: The Way of Water keräsi neljä Oscar-ehdokkuutta, joista tärkeimpänä parhaan elokuvan ehdokkuuden. Muut olivat tehosteisiin ja tuotantoon liittyviä ehdokkuuksia. Palkinnot jaetaan 12.maaliskuuta.