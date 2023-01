Porirock-aiheisia esityksiä on tarjolla Porissa melkoinen suma. Sillä on rajansa, kuinka monta tulkintaa Autiotalosta tai Likaisista legendoista jaksaa kuunnella.

Rakastajat-teatterissa esitettiin kesällä 2021 Alaston kaupunki -konsertteja, joissa esiintyi muun muassa Jarkko Eve. Konserttien jälkeen seurasi samanniminen musiikkinäytelmä, joka on ohjelmistossa yhä, ja ensi syksynä sarja jatkuu tarinallisilla konserteilla.

Teatterit ovat tarranneet kiinni porirockin kultavuosiin, joiden uskotaan täyttävän katsomot. Suomen Musiikkiteatterin Yö-aiheinen Joutsenlaulu saa ensi-iltansa perjantaina. Rakastajat-teatterissa pyörii Alaston kaupunki -musiikkinäytelmä. Syksyllä Porin teatterin ohjelmistoon tulee porirockista ammentava Paradox-näytelmä ja Rakastajat esittää tarinallisia Porirokkia!-konsertteja.

Teatterit tekevät näitä esityksiä, koska nostalgia puree yleisöön ja lippukauppa käy. Mielessä herää silti kysymys: Kuinka monta tulkintaa Autiotalosta tai Likaisista legendoista ihmiset vielä haluavat kuulla? Porirockin maailmaan voi toki palata aika ajoin, mutta nyt esityksiä on melkoinen suma. Iskeekö yleisöön jossain kohdassa kyllästyminen ja tyrehtyykö tämä teattereiden kultasuoni?

Vielä väsymyksestä ei juuri näy merkkejä. Rauman Dingo-musikaalin näki yli 17 000 katsojaa, ja se oli yksi teatterin suosituimmista kesäteatteriesityksistä kautta aikain. Alaston kaupunki -näytelmä on kiinnostanut yleisöä Porissa melko hyvin, ja sen on nähnyt yli 6 400 katsojaa. Joutsenlaulun kolmeen ensimmäiseen esitykseen on myyty Porissa hyvin lippuja.

Musiikkiteatteria porirockin ympärillä voi tehdä kaiken teatterin tavoin monella tavalla: äärimmäisen kunnianhimoisesti tai vasemmalla kädellä hutaisten. Vaikka näytelmä olisi loistava, sen valitsemalla teatteri jättää tekemättä ja esittämättä jotain muuta.

Porista suomirockin 1980-luvun huippukaupunkina on vaikea löytää enää näkökulmaa, jota ei olisi jo kerrottu. Seudulla riittää muitakin vetovoimaisia aiheita ja kertomuksia.

Ei ole sattumaa, että porirock-buumi on nyt. Osassa teattereita yleisömäärät eivät ole vielä palanneet koronaa edeltävälle tasolle, ja teatterit etsivät varmoja vetonauloja. Olli Lindholmin ja Jussi Hakulisen kuolemantapaukset ovat lisänneet yleisön kiinnostusta muistella muusikoita myös teatteriesitysten kautta.

Teattereiden ohjelmiston viihteellistymisestä on puhuttu vuosikymmeniä. Laitosteattereita moititaan jämähtäneiksi ja turvallisissa vaihtoehdoissa pitäytyviksi. Niiltä saa ja pitää vaatia nykyistä monipuolisempaa ohjelmistoa. Karu totuus kuitenkin on, että kokeellisiin esityksiin riittää Helsingin ulkopuolella katsomoon usein vain kourallinen katsojia. Tarjoa siinä rohkeita tuotantoja!

Toisaalta voi hyvällä syyllä puhua kokonaisen taiteenlajin uhanalaisuudesta, jos laitosteatterit pitäytyvät musiikkiteatterihiteissä, eikä muunlaisille nykynäytelmille ole sijaa. Yksi hyvä ratkaisu ongelmaan on yhteistyö. Esimerkiksi Porissa molemmat ammattiteatterit ovat viime vuosina yhdistäneet voimansa nykytanssin ammattilaisten kanssa, viimeksi Postpostrenefestin ja Rakastajien Kudelma-esityksessä.

Yö-musikaalia syvällisempää sisältöä teatterilta kaipaaville vuosi alkaa onneksi Satakunnassa hyvin. Raumalla esitetään Ibsen-klassikko Nukkekotia, ja Porissa luodaan uudentyyppistä teatteria Tulitikkutehtaan tytössä.