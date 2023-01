Rauman teatterissa lähetellään salaisia Tappara-viestejä kesken esitysten – Mistä ihmeestä on kyse?

Teatterin taiteelliselle johtajalle Otto Kanervallekin tämä valoteknikon viestintä selvisi vasta tänä vuonna, vaikka se on ollut käytössä jo yli kaksi vuotta.

Rauma

Mitä ihmettä? Rauman teatterissa välähtelee Tapparan logo valoteknikon kopissa esityksen aikana. Korostettakoon, että kyseessä on jääkiekkojoukkue Rauman Lukon kotikaupunki.

Välähdyksen syy paljastui Rauman teatterin taiteelliselle johtajalle Otto Kanervallekin vasta tänä vuonna, vaikka valo on välähdellyt kopissa jo vuodesta 2019. Nyt hän – HPK:n intohimoinen kannattaja – on päässyt kuitenkin salaisen viestintäjärjestelmän jäljille.

”Meillä on valomiehenä tamperelainen armoton Tappara-fani Hannu ”Hantta” Naamanka, joka Tampereen teatteripiireissä hyvin tunnetaan. Hän minulle tämän vihdoin kertoi”, Kanerva aloittaa ja jatkaa mysteerin aukaisemista: ”Yhdessä produktiossa oli tuolloin 2019 myös tamperelainen Jani Koskinen, joka on myös kova Tapparan mies. Tämä on Koskista varten luotu merkinantojärjestelmä. Eli kun Koskinen laulaa näyttämöllä sooloaan, hän näkee aina Tapparan pelien aikana merkistä, josTappara teki maalin.”

Hannu Naamanka näyttää, kuinka Tapparan maalia juhlitaan Rauman teatterissa:

Kanerva ei ohjaajana itse ole näyttämöllä koskaan esityksen aikana, joten hän ei ole voinut valoa nähdä.

”Meillä on myös sellainen tapa, että kun minä ohjaan, vien siihen valo- ja äänitiskin etuosaan HPK-liputuksen. Hantalta salaa tietenkin”, Kanerva paljastaa.

Tappara-valo ei kuitenkaan ole Kanervan mukaan vastaisku HPK-lipulle, sillä Naamanka ei kuulemma ole tietoinen tästä miniliputuksesta.

Tappara-valo syttyy salaa myös yleisöltä. Uskaltaisiko sitä edes raumalaisille näyttää? ”Ei sitä ehkä uskaltaisi, kyllä tämä on niin kiekkokaupunki ja hengittää Lukkoa.” Silti valo välähtää rohkeasti myös otteluissa Lukkoa vastaan.

Salaisia merkkejä muuallakin

Kanerva pitää tärkeänä, että työpaikoilla on pientä kisailua vaikka sitten juuri urheilussa. ”Kaikkea, mikä leikkisyyttä edistää, pitää kannustaa.”

Kanerva paljastaa, että teattereiden lavoilla on pitkät perinteet urheilutulosten ujuttamisessa esityksen sekaan. Näytelmän pienemmissä rooleissa saattaa olla hyvinkin aikaa seurata vaikkapa MM-kisoja pukuhuoneessa tai lämpiössä.

”Jos on jääkiekosta kiinnostunut vastanäyttelijä, saattaa lavalle tullut muuttaa repliikkiään vaikka niin, että sanoo osoitteeksi Välikatu 3–1 eli kertoo, mikä on pelitilanne. Tai saatetaan sopia käsimerkeistä, että kun tulet näyttämölle, näytät vasemman käden sormilla hiuksia haroen kotijoukkueen maalit ja toisen käden sormilla vastustajan maalit.”

Tampereen Työväen Teatterin ajoilta Kanerva muistaa tapauksen, jossa lämpiön urheiluinnostus kantautui katsomoon saakka. ”Siellä kerrotaan yhä, kuinka yhdessä näytelmässä kuului aikamoiset huutamiset ja hurraamiset television äärestä.”

Onpa tuloksia kerrottu ihan suoraankin: ”On ollut jopa niinkin härskiä, että jos Suomella on ollut jokin tosi tärkeä välieräottelu käynnissä, niin repliikkiä on muutettu tyyliin ’Tulin tuolta Välikatua pitkin, Suomi voitti 3–1, mutta mitäs tänne kuuluu?’”