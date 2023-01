Uuden Pertsa ja Kilu -elokuvan käsikirjoitus ei kestä lähempää tarkastelua, mutta se on toissijaista

Faaraon sormuksen etsintä vie Väinö Riikkilän luoman poikakaksikon Kreikkaan asti.

Lastenelokuva

Pertsa ja Kilu – faaraon sormus, ohjaus Taavi Vartia. 79 min. K7. ★★★

Ohjaaja Taavi Vartia ei ole ensimmäistä kertaa Pertsa ja Kilu -aiheen äärellä. Hän teki Väinö Riikkilän aikoinaan suosituista poikakirjoista tv-sarjan jo 2000-luvun alussa ja vielä 2021 ensi-iltansa saaneen elokuvan Pertsa ja Kilu, joka allekirjoittaneen pienistä epäilyistä huolimatta menestyi ihan mukavasti.

Riikkilän kuusi romaania ilmestyivät 1951–1957, joten ne sijoittuvat selkeästi sodanjälkeiseen jälleenrakennuksen Suomeen ja ennen kaikkea Kotkaan. Vartian elokuvissa poikaviikarien seikkailut tapahtuvat tarkemmin määrittelemättömässä ajassa, joka on sekoitus vanhaa ja uutta.

Rahat ovat euroja, mutta kännyköitä ja muita digihärpäkkeitä ei näy missään. Kotka sentään on tallella. Mutta elokuvateatterissa pyörii Gregory Peck -elokuva Kapteeni Horatio Hornblower vuodelta 1951.

Pertsa ja Kilu – faaraon sormus ei edellisestä elokuvasta poiketen perustu mihinkään tiettyyn Riikkilän romaaniin, vaan on sekoitus niiden eri aineksista.

Pojat ovat löytäneet pullopostista osan vanhasta kartasta ja he päättelevät, että kyse on aarrekartasta. Siitä vain sitten aarrejahtiin – mutta ehkäpä vielä hiukan vauhdikkaammin kuin kaverukset olivat aikoneetkaan. Menopelinä kun on vanha DC3-lentokone.

Aarteen, ja sitä kautta poikien, perässä on myös vankikarkuri Annabella Pehko (Alina Tomnikov). Kuulemma faarao Tutankhamonin sormuksen käsittävä aarre vie porukan lopulta Kreikkaan asti.

Pertsa ja Kilu – faaraon sormus on edeltäjäänsä konstailemattomampi ja myös ehkä hivenen syvällisempi lastenelokuva. Poikien kaveri Pirkko suree mummonsa sydänsairautta ja sanoo viettävänsä lapsuutensa viimeistä kesää ennen teinivuosia, mikä saa Pertsan ja Kilunkin pohtimaan, alkaako lapsuus heiltäkin olla päättymässä. Ei sentään vielä.

Tavallaan Vartian elokuva on aika vanhanaikaista lastenviihdettä, mutta siksi juuri vetoavaa, sillä se korostaa mielikuvituksen ja omien kokemusten vetovoimaa aikana, jolloin moni lapsi käpertyy sohvannurkkaan toljottamaan kännykkää tai tablettia.

Vaikka lähtökohdat ovat Riikkilältä, aika kauas hänen kirjojensa maailmasta on tultu, mutta niin pitääkin jos haluaa tuoda menneisyyden hahmot nykyaikaan. Elokuvan käsikirjoitus ei ehkä kestä lähempää tarkastelua, mutta sehän onkin tässä vain eräänlainen hahmojen vaateripustin.

Pertsaa ja Kilua esittävät nyt Pauli Kesälä ja Leon Ruokola, kaksosia Vappu ja Kerttua Kaarina ja Klaara Mattila, jotka melkein varastavat elokuvan luontevuudellaan. Pirkkona on edellisen Pertsa ja Kilu -elokuvan tapaan Sara Vänskä.

Näyttelijöiden aikuiskaarti on nimekäs Anu Sinisalosta ja Elsa Saisiosta Veeti Kallioon ja Sinikka Sokkaan, mutta heillä ei ole tarinassa paljonkaan tekemistä Tomnikovia lukuun ottamatta.

Edellisen Pertsa ja Kilu -elokuvan tapaan Panu Aaltio on säveltänyt myös tähän uutuuteen John Williamsin tyylistä seikkailutarinan musiikkia.

Käsikirjoitus Taavi Vartia ja Nina Linnovaara, tuottaja Taavi Vartia, pääosissa Pauli Kesälä, Leon Ruokola, Sara Vänskä, Alina Tomnikov, Kaarina ja Klaara Mattila.