Eve julkaisee uuden albumin liki 30 vuoden tauon jälkeen – Katso ensimmäisen sinkkulohkaisun video täältä

Soolouransa vuonna 1985 kultaa myyneellä Eve-albumilla aloittanut muusikko julkaisee tänä vuonna viidennen sooloalbuminsa.

Dingon alkuperäisessä kokoonpanossa uransa aloittanut Jarkko Eve on palannut studioon pitkän tauon jälkeen. Soolouransa vuonna 1985 kultaa myyneellä Eve-albumilla aloittanut muusikko julkaisee tänä vuonna viidennen sooloalbuminsa.

Tulevan albumin ensimmäinen single Löytötavaraa julkaistiin perjantaina 13. tammikuuta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut muun muassa Antti Tuiskulle, Lauri Tähkälle ja Kaija Koolle biisejä tehnyt kaksikko Aku Rannila ja Saara Törmä. Singlen ja koko tulevan levyn tuottaa Jimmy Westerlund.

Even levytystauko on ollut pitkä. Edellinen Kuun poika -albumi ilmestyi vuonna 1995 ja viimeisimmästä singlestäkin on aikaa jo yli kymmenen vuotta.

”Siitä on pitkä aika kun olen viimeksi julkaissut uutta musiikkia. Väliin on toki mahtunut keikkailua eri kokoonpanoissa, mutta tuntuu hyvältä päästä työstämään aivan uutta materiaalia. Olen todella tyytyväinen sekä uusiin biiseihin että luomaamme äänimaailmaan. Tuntuu, kuin tämä olisi aivan uusi alku”, Eve sanoo tiedotteessa.

Even soolouran jatko sai alkunsa Even ja Jimmy Westerlundin teiden kohdatessa Yhdysvalloissa, jossa kumpikin silloin asui. Tutustuminen johti yhteistyöhön, jossa alkoi syntyä uusia biisejä.

Tulevalta levyltä löytyy Even omien biisien lisäksi muutama Aku Rannilan ja Saara Törmän tekemä kappale. Eve suunnitelee kasaavansa tunä vuonna oman bändin ja palaavansa esiintymislavoille sooloartistina.

Liki kymmenen vuotta Yhdysvalloissa asunut Eve muutti takaisin Suomeen vuonna 2020. Porilaislähtöinen muusikko täyttää 6. heinäkuuta 60 vuotta.

Voit katsoa Löytötavaraa-singlen musiikkivideon alta.