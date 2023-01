Kuka on vuoden nuuttipukki? Se selviää perjantaina Mieslaulajain talolla.

Merikarvia

Pari vuotta kestäneen koronatauon jälkeen Nuuttipukki uskaltautuu jälleen Merikarvialle. Perinteinen nuuttipukkikulkue kokoontuu perjantaina 13. tammikuuta virastotalon edustalle kello 16.30.

Siitä naamiaisasuinen kulkue etenee kohti Mieslaulajain taloa. Perillä tarjolla on puuroa ja mehua kaikille osallistujille.

Ohjelmassa on ilmapallotaikurin esitys, jonka jälkeen alkaa Merikarvian nuorisoseuran valitseman nuuttipukin arvuuttelu. Lapset tekevät tempun, kuten esimerkiksi kuperkeikan, jonka jälkeen he saavat arvata, kuka on piiloutunut nuuttipukin naamion taakse.

Valittu nuuttipukki on aina joku lasten parissa toimiva henkilö. Sympaattinen tapahtuma sopii lapsille ja lapsenmielisille.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja sen järjestävät yhteistyössä Merikarvian kunta ja Merikarvian nuorisoseura.