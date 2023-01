Mari Rantasila kasvoi Porissa tasa-arvoisessa kodissa: ”Rakastan tätä elämänvaihetta”

60 vuotta täyttänyt näyttelijä Mari Rantasila puhuu nyt ikääntyvien naisten puolesta.

Naisen asema ja oma ääni ovat aina kiinnostaneet Mari Rantasilaa. Hän lauloi 26-vuotiaana Yarin tekemän kappaleen Auringossa, jossa nainen nauttii seksuaalisuudestaan iloisesti omassa rauhassaan. Teksti herätti kohun. Ilkeämieliset tuomitsivat sen pikkutuhmaksi ja ”likaiseksi”.

Rantasila ei halunnut vuosiin esittää kappaletta keikoillaan ikävän vastaanoton takia, mutta sanoitus teki tehtävänsä. Avoimiin korviin kantautuessaan se voimautti ja vapautti. Nykyään kappale on taas Rantasilan ohjelmistossa. Ajat ja asenteet muuttuivat, kun niitä muutettiin.

Rantasilan marraskuussa ilmestynyt levy Hei, rakas elämä ruotii nyt kuusikymppisten naisten elämää. Kappaleessa Jättäkää mut rauhaan laulaja toivoo saavansa vain nukkua. Nainen kun hoitaa ikääntyneet vanhempansa, perheensä, kotinsa ja työnsä. Ja kaiken tämän moitteettomasti. Kirjoittamassaan tekstissä Rantasila muistuttaa, ettei auttaminen kuitenkaan tarkoita uhrautumista eikä rakkaus merkitse toisen pelastamista.

”Teen sanoituksia asioista, joita ympärilläni on ja joista muut eivät laula. Se, miten populaarimusiikissa nähdään ikäiseni kuusikymppiset naiset, on ihan outoa. En tunnista sieltä itseäni enkä ystäviäni. Ikääntyminen näyttää tarkoittavan naiselle sitä, että tulet näkymättömäksi ja katoat tapettiin.”

Rantasilan mukaan voimakas yksityinen havainto on yleensä totta myös laajemmalle joukolle. Siksi sanoitukset koskettavat. Laulaja saa paljon palautetta. Naiset kiittävät sitä, että heidän tuntojaan tulkitaan suoraan ja aidosti.

Rantasila on tehnyt uraa näyttelijänä, laulaja-lauluntekijänä ja ohjaajana. Vielä 1980-luvulla tällaista moniosaamista paheksuttiin. Taiteilijan oli parasta pysyä tutussa lestissään. Ehkä myös vahva ja suoraselkäinen nainen herätti hämmennystä. Rantasila muokkasi rohkeasti roolejaan. Hän halusi esittämiinsä naisiin lisää lihaa luiden ympärille. Yhteistyö hyvien ohjaajien kanssa tuotti monipuolisia naiskuvia, kuten ekoaktivisti Helenan roolin Neil Hardwickin ohjaamassa tv-sarjassa Pakanamaan kartta vuonna 1990.

”Hyvä rooli on monimuotoinen. Nainen on siinä toimija ja subjekti samoin kuin mies. Ei siis vain päähenkilön vaimo tai tyttöystävä, vaan ihminen, perusteltu henkilö, joka vie tarinaa omalta osaltaan eteenpäin.”

Myöhemmin 2000-luvulla tuli suosittu rikossarja Raid, jossa Rantasila esitti nakkikioskin myyjä Tarjaa. Roolia ei ollut Harri Nykäsen alkuperäisissä kirjoissa, vaan Rantasila oli luomassa hahmoa yhdessä ohjaaja Tapio Piiraisen kanssa. Rantasila myös lauloi sarjan tunnuskappaleen Vain rakkaus. Petri Kotwican ohjaamassa elokuvassa Henkesi edestä vuonna 2015 Rantasila esitti Hannaa ja sai osasta sivuroolin Jussi-palkinnon.

Mutta mistä vahvuus on peräisin? Rantasila kasvoi Porissa kolmen veljensä kanssa.

”Meillä arvostettiin työtä ja ammattia oli sitten tyttö tai poika. Isä aina puhui, että pitää olla oma ammatti ja omat rahat. Koti oli tasa-arvoinen. Olen siitä hyvin iloinen ja kiitollinen.”

Nuori Rantasila ei kainostellut työskennellessään ohjaajien kanssa.

”Avasin suuni ja sanoin mielipiteeni. Minut oli kasvatettu kuten pojat eli toimimaan ja puhumaan.”

Myöhemmin Rantasila on ohjannut myös itse muun muassa kolme ensimmäistä Risto Räppääjä -elokuvaa. Millainen vallankäyttäjä hän on?

”Tiedän, mitä haluan ja teen ennakkotyöt hyvin ennen kuin mennään kuvauksiin. Yritän myös kuunnella kaikkia osapuolia. Otan elokuvaa parantavat ehdotukset aina huomioon, mutta jonkun pitää lopulta tehdä päätökset, ja olen hyvä tekemään päätöksiä.”

Parhaillaan Rantasilalla on työn alla kaksi pitkää aikuisille suunnattua musiikkielokuvaa. Niistä ei kuitenkaan hiiskuta sen enempää, sillä ohjaaja odottaa toiselle elokuvalle tuotantopäätöstä ja toiselle kehittelyrahaa.

Kuka? Mari Rantasila Syntynyt 7.1.1963 Porissa. Näyttelijä, laulaja-lauluntekijä ja ohjaaja. Asuu Helsingissä. Perheeseen kuuluu aikuinen tytär. Pääsi kolmannella yrittämällä Teatterikorkeakouluun ja valmistui 1987. Tehnyt töitä useissa teattereissa ja elokuvissa. Tunnetuimmat tv-sarjat Pakanamaan kartta, Milkshake, Kotikatu ja Raid. Uusimmat sarjat Aikuiset ja Sunnuntailounas. Rantasila sanoo, ettei aio koskaan jäädä eläkkeelle, jos vain terveyttä riittää. Jussi-palkinto elokuvasta Henkesi edestä. Esiintyy Menopaussi-musikaalissa, jota esitetään Aleksanterin ja Riihimäen teattereissa keväällä 2023. Ohjannut lyhyitä ja pitkiä elokuvia mm. kolme ensimmäistä Risto Räppääjää sekä teatteriin Masennuskomedian. Aloitti muusikon uransa 5-vuotiaana pianotunneilla. Julkaissut 10 albumia. Viimeisimmät Hei, rakas elämä (2022) ja Mari Rantasila 2020. Juhlakonsertit Tampere-talossa 28.2. ja Espoossa Tapiola-salissa 3.3.2023.

Tuoreen levynsä kappaleessa Voittaja Rantasila laulaa: ”Mulle aina sanotaan oot vahva ja jaksat ja susta on joka sotaan”. Kuusikymppinen on ehtinyt myös hävitä sotia, kaatua ja nousta. Tappiot ovat kasvattaneet ja tuoneet armollisuutta elämään.

”Olen opetellut olemaan heikko, aina ei tarvitse jaksaa kaikkea. Et selviä tässä elämässä, jos et tule toimeen myös heikon ja epävarman minäsi kanssa.”

Rantasila arvelee, että niskavuorelaisen naisen malli elää edelleen vahvana vanhemmissa sukupolvissa.

”Sen esimerkin kohtaaminen ja käsitteleminen on ikäisilläni naisilla kaikilla edessä jossain vaiheessa. Olemme kasvaneet palvelemaan, pärjäämään ja on vaikeaa pyytää apua. Toki Niskavuoren perinnössä on hyvääkin jämäkkyyttä.”

Rantasila kertoo nauttivansa elämästään nyt enemmän kuin koskaan. Hän huolehtii sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnistaan hiihtämällä, pyöräilemällä ja jumppaamalla, Uusin harrastus on burleski. Rantasila elää itsenäistä aktiivisen naisen arkea eikä halua sälyttää onneaan muiden vastuulle.

”Rakastan asua yksin. Minulla on ihanat veljet, ihana tytär sekä luotettavia ystäviä, joita tarvitsen ja jotka pitävät minut tiellä. Olen kiitollinen ja iloinen näistä ihmisistä.”

Rantasila pohtii, ettei ikinä olisi juuri tällainen, jos ei olisi tämän ikäinen. Laulaja siteeraa omaa sanoitustaan. Elämässä on ollut monipuolisesti kaikkea mahdollista: ”Loskaa ja loistetta, hittejä ja huteja”.

”Ja muutun koko ajan. Se on vanhenemisen tarkoitus, oppia lisää ja muuttua. Löytää itseään.”