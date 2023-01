Elina Pitkäkangas tavoittaa hyvin ikiaikaisen seikkailukerronnan, joka koukuttaa hyvin mukaansa.

Elina Pitkäkangas: Sang. WSOY 2022. 496 s.

Fantasiakirjailija Elina Pitkäkankaan (s. 1990) viides romaani Sang on kirjallisuuslajiltaan YA-kirjallisuutta eli nuorille aikuisille suunnattua fantasiaa. Hollolassa syntynyt kirjailija asuu nykyisin Tampereella.

Nimike viittaa tulevaisuuden Itä-Aasiassa sijaitsevaan Fusangin kuvitteelliseen valtioon, joka muistuttaa eniten Kiinaa. Sangin maakunnan köyhällä maaseudulla varttuvat kirjan päähenkilöt, Kongin orpoveljekset Dawei ja Ren.

Kohtalo erottaa veljekset toisistaan kerran toisensa jälkeen. Onnettomien tapahtumasarjojen seurauksena Dawei ajautuu Fusangin pääkaupunkiin Penglaihin ja Valkoisen tiikerin soturiklaanin alaisuuteen. Klaanien armottomien sääntöjen vuoksi hän joutuu monenlaisiin vaikeuksiin ja lopulta myös hengenvaaraan.

Pitkäkankaan romaani sisältää kosolti fantastisia elementtejä. Tärkeimmäksi nousee Tähtien sodan Voimaa muistuttava, muinaisesta kiinalaisesta maailmankuvasta ammentava qì-voima, joka on materiaan sitoutunut piiloinen energia. Kongin veljekset opettelevat käyttämään qìtä kiinalaisten soturien tavoin lähitaistelussa:

”Tasapainotin qìn painamalla etu- ja keskisormen yhteen. Hiekka pöllähti jalkojeni alla. Energiani nostatti pyörteen, joka sai mustan chánpáoni helman lehahtamaan housuja vasten.” (s. 328)

Sang liikkuu vahvasti myös talousaiheen ympärillä. Kaikki Fusangin asukkaat kantavat kädessään digitaalista geren-ranneketta, johon on kirjattu heidän velkansa ja rahansa. Jokainen Fusangin asukas maksaa tietyn summan valtiolle kansalaisoikeuksistaan. Ellei summaa pysty toimittamaan, joutuu rangaistukseksi karmealle työleirille.

Ajallisesti Sang sijoittuu menneisyyden sijasta tulevaisuuteen. Yksi erikoisuuksista on romaanihenkilöiden yhteys lintuihin. Daweilla ja Renillä on lemmikkihaukat, jotka näkevät heidän puolestaan yläilmoista alaspäin. Henkinen yhteys haukkoihin on syntynyt jo varhaisella iällä.

Sangin tapahtumat etenevät suoraviivaisesti ja äityvät ajoittain erittäin väkivaltaisiksi. Vahvemman laki ajaa Kongin veljeksiä jatkuvasti itsemurhaa muistuttaville seikkailuretkille. Tässä kirjailija tavoittaa hyvin ikiaikaisen seikkailukerronnan, joka koukuttaa hyvin mukaansa.

Pitkäkangas on nähnyt ison vaivan tuottaakseen vakuuttavan määrän tausta-aineistoa romaanin universumia varten. Lopputulemana romaanin dystooppinen maailma on tyylikäs ja yhtenäinen. Jonkinnäköisen kartan tapahtumapaikoista olisin toivonut lukijaa varten.

Ennen siirtymistään WSOY:n kirjailijaksi Pitkäkangas julkaisi neljä romaania Myllylahden kautta: urbaania fantasiaa edustavan trilogian Kuura (2016), Kajo (2017) ja Ruska (2018) sekä näiden maailmaan sijoittuvan erillisen romaanin Hukan perimät (2020). Koska Kongin veljesten tarina jää kesken, sille soisi tulevan jatkoa lähitulevaisuudessa.