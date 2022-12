Pori

Vuonna 2023 Porin taidemuseon rakennus on suljettu peruskorjauksen vuoksi. Museo kertoo asiasta tiedotteessa. Taidemuseo ja nykyinen näyttely, Vajiko Chachkhianin The New Year, on avoinna yleisölle 8.1.2023 saakka, jonka jälkeen ovet sulkeutuvat.

Poriginal galleriassa näyttelyt jatkuvat normaalisti. Taidemuseorakennuksen peruskorjauksen on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa 2024.

Peruskorjaukseen sisältyy heinäkuussa 2021 tapahtuneen tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.