Fantasiatutkija Minna Siikilä-Laitilan pihapiirissäkin on satumainen tunnelma. Toisinaan hän ajelee reelläkin. New Forest -poni Tilli paljastaa hampaansa kameralle, vieressä kuvauksen ottaa rauhallisemmin islanninhevonen Brynja ja taustalla vilahtaa kleinspitz Sisu, joka on aina siellä missä tapahtuu.