Tiktokissa trendaavan megahitin tehnyt nelinkertainen Grammy-voittaja saapuu Pori Jazziin

Sam Smith vierailee kesällä Suomessa ensi kertaa.

Pori

Brittitähti Sam Smith esiintyy heinäkuussa Pori Jazzissa. 30-vuotias Sam Smith on voittanut urallaan neljä Grammy-palkintoa. Hän julkaisee tammikuussa neljännen albuminsa Gloria.

Ääneltään ilmaisuvoimainen laulaja-laulunkirjoittaja Sam Smith tunnetaan lukuisista paljon radiosoittoa ja striimauksia saaneista hiteistä, kuten Unholy, Stay With Me ja Dancing With A Stranger. Syksyllä julkaistu Unholy on ylittänyt miljardin striimin rajan ja on striimannut Suomessakin kultaa ja trendaa myös hurjasti yhteisöpalvelu Tiktokissa, jossa sitä on käytetty yli 2 miljoonassa videossa. Kaikkiaan Sam Smithin musiikkia on striimattu globaalisti 48 miljardia kertaa.

Smith sai Golden Globe- ja Oscar-palkinnot 007 Spectre-elokuvaan tehdystä Writing´s On The Wall -kappaleesta.

Majoituksesta jo pulaa

Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio kuvaa Sam Smithin kiinnitystä jo aiemmin julkaistun esiintyjänimen Robbie Williamsin tavoin festivaalille suureksi satsaukseksi. Williamsin nimen julkistamisen jälkeen hotellit Porissa täyttyivät hyvin nopeasti lauantain osalta, ja tämän julkistuksen jälkeen myös perjantai saatetaan varata täyteen.

Vainio toivoo Visit Porin tarjoaman yksityismajoituksen sekä Kirjurinluodon leirintäalueen majoituksen tulevan varattavaksi aiempaa aikaisemmin, jotta yöpymismahdollisuuksista ei muodostu pullonkaulaa festivaalille.

Nimiä on julkistettu yksitellen, koska Pori Jazzin strategiana on lyödä ensin lukkoon konserttipäivien suuret esiintyjänimet. Myös joulumyynti on festivaalille tärkeä. Robbie Williamsin nimen julkaisun jälkeen lukuisat kommentoijat ihmettelivät verkossa, miten nimi liittyy jazzfestivaaliin.

”Olemme jazzfestivaali, mutta tarvitsemme myös rytmimusiikkia laidasta laitaan, jotta saamme tarjontaa mahdollisimman suurelle asiakasjoukolle. Kun talviviikot etenevät, tulee myös puhtaita jazznimiä. Genren suhteen etenemme ihan perinteisen Pori Jazz -festivaalin tapaan”, Vainio lupaa.

Jazzmusiikkia on luvassa festivaalille vähintään yhtä paljon kuin ennenkin.

Ensi vuonna kiertueelle

Smith on kotoisin Englannin Cambridgeshiresta, josta hän muutti 18-vuotiaana Lontooseen luomaan uraa. Hänen läpimurtosinkkunsa oli Stay With Me, joka nousi radiosoittoon vuonna 2014. Muusikko Tom Petty nosti esiin samaisen kappaleen yhtäläisyydet oman I Won’t Back Down -biisinsä kanssa, mutta asia sovittiin lakitupien ulkopuolella.

Esikoisalbuminsa In the Lonely Hour (2014) Sam Smith kuvasi säveltäneensä romanttiseen hylkäykseen liittyvistä teemoista. Smith on kertonut julkisuudessa ensin homoseksuaalisuudestaan ja myöhemmin sanonut identifioituvansa muunsukupuoliseksi.

Sam Smithin oli tarkoitus esiintyä Provinssirockissa kesällä 2015, mutta hän joutui perumaan esiintymisen sairausloman vuoksi.

Ensi keväänä Smith lähtee laajalle Euroopan kiertueelle, joka yltää muun muassa Saksaan, Espanjaan, Ranskaan, Alankomaihin ja Ruotsiin.

Sam Smith esiintyy Kirjurinluodossa perjantaina 14. heinäkuuta. Pori Jazz järjestetään 7.–15. heinäkuuta 2023.