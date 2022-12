Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso esiintyivät Kokemäen kirkossa.

Joulun maagiset sävelet. Linda Lampenius, viulu ja Perttu Kivilaakso, sello 13. 12. Kokemäen kirkossa.

Viesti meni lämpimästi perille, kun Linda Lampeniuksen ja Perttu Kivilaakson (viulu–sello-duo) konserttiohjelmassa kaikille tutut joululaulut vuorottelivat oopperamusiikin ja muiden klassikoiden kanssa.

Kappalevalinnat perustuivat taiteilijoiden omiin mieltymyksiin ja suosionosoituksista päätellen yleisö oli samaa mieltä. Nuotit tabletilla olivat hetken hukassa ja vahvistimet paukkuivat, ennen kuin pakkassään puremat sähköiset laitteet suostuivat toimimaan.

Adolphe Adamin Oi jouluyö ja Sylvian joululaulu esitettiin yhteen menoon ja mielessä kävi: tässä konsertissa ei juuri taideta jutustella. Tulihan niitä välispiikkauksia. Kappaleiden nimiä ja omakohtaisia kokemuksia laulujen tiimoilta.

Konserttiohjelman sävelmien kaikki sovitukset olivat lähtöisin sellisti Perttu Kivilaakson kynästä ja hyvällä maulla. Vaikka kummankin taiteilijan soitossa kauneusarvot ovat ensimmäisellä sijalla, kertaakaan ei sorruttu siirappimaiseen tai pateettiseen ilmaisuun.

Oi jouluyön säkeistöt, sellomelodia, ja toisessa säkeistössä hidas sointupohjan bassoääni viulumelodiaa vasten säväyttivät heti aluksi hartaaseen joulun tunnelmaan.

Sylvian joululaulun kolmijakoinen säestys soi hillitysti taustalla sähköisenä ja lopuksi Linda Lampeniuksen viulun säkeistö korkeassa rekisterissä aiheutti suorastaan kohahduksen yleisön joukossa.

Linda Lampeniuksen (ja pianisti Jeff Franzelin) sävellys Hope kauneudessaan veti vertoja Jules Massenet’n Thais-oopperan Meditationille (elektroninen sitrako, harpuksi sen kuulin) ja Pietro Mascagnin Cavalleria Rusticana -oopperan Intermezzo Sinfonicalle (sinfoninen välisoitto). Duo säästi Intermezzoon yksiäänisen melodian duolla, mikä tehosi, kun esityskäytäntöä ei viljelty monesti.

Richard Wagnerin Tannhäuser-oopperan Laulu iltatähdelle oli konsertin yksi taiteellisista huipennuksista. Jouluyö, juhlayö -laulussa olin havaitsevinani vitsinpoikasta Oi, sä rakas Aukusti -säkeestä. Santa Lucia -laulun mollivaikutteinen muunneltu säkeistö oli nerokas.

Perttu Kivilaakson Dead Man’s Eyes ei ollut lainkaan kylmä. Eeppinen balladi ratsasti kauneudella muun muassa käyrätorven ja rumpujen säestämänä. Apocalyptican tykyttävien riffien makuun päästiin Rosvo Roope -iskelmässä ja Heinillä härkien -laulun loppurytinöissä.

Ylimääräiset Kivilaakson Farewell ja Metallican Nothing Else Matters yhdistettynä Vangeliksen 1492: Conquest of Paradise -elokuvakappaleeseen nostivat yleisön seisomaan.