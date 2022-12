Pori Jazz 66 ry:n puheenjohtaja on vaihtunut viime vuosina tiuhaan. Nyt nuijaan tarttuu Jari Perkiömäki.

Pori

Pori Jazz 66 ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu jazzmuusikko ja musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Perkiömäkeä edelsi yhdistyksen puheenjohtajana Timo Santavuo, joka jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä.

Porilaislähtöinen Perkiömäki aloitti muusikonuransa Pori Big Bandissä jo 1970-luvulla. Hän on soittanut myös UMO Jazz Orchestrassa.

Perkiömäki suoritti taiteellisen tohtorintutkinnon vuonna 2002 ensimmäisenä maassamme jazzmusiikin alalta. Hän toimi Taideyliopiston rehtorina viisivuotiskauden 2015–2020. Perkiömäki on ollut viime vuodet Pori Jazz 66 ry:n hallituksessa ja johtanut festivaalin taiteellista neuvottelukuntaa.

”Syntyperäisenä porilaisena on kunnia-asia saada toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Pori Jazz on maamme vanhin musiikkifestivaali, joka on esitellyt aina laajasti ajankohtaista jazzia ja muuta rytmimusiikkia. Oma musiikkinäkemykseni on vahvasti kiinni jazzissa, ja siitä festivaalinkin tulee edelleen pitää kiinni. Ja myös populaarimusiikin isot nimet kuuluvat tämän kokoluokan rytmimusiikkitapahtumaan”, Perkiömäki totesi tiedotteessa.

Pori Jazz 66 ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Radio Poria hallinnoivan Mediatakojat Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Jolma. Hallituksen jäseniä ovat: Tomi Harrivaara, Riitta Kilo, Timo Santavuo ja Tuomas Tyrsky.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut viime vuosina tiuhaan. Vuonna 2020 puheenjohtajaksi valittiin Kristian Vainio, joka toimii nykyään Pori Jazzin toiminnanjohtajana.