Heta Halonen ja Eino Grön esiintyvät ystävänpäiväkonsertin solisteina.

Pori

Pori Sinfoniettan kevätkauden solisteja ovat muun muassa Samuli Edelmann, Maj Lind -pianokilpailun tuore voittaja Piotr Pawlak sekä Heta Halonen ja Eino Grön.

Orkesterin kevätkausi alkaa Lepakko-operetin lisänäytöksillä. Samuli Edelmann sekä pianistit Leri Leskinen ja Matti Paatelma vierailevat 21.1. Jukka Perkon johtamassa viihdekonsertissa, joka perustuu Samuli Edelmannin isän Toni Edelmannin sävellyksiin eli Vaiheet-albumeihin I ja II. Edelmann toteutti vastaavan konsertin syksyllä 2022 Kuopion kaupunginorkesterin kanssa.

Kapellimestareina Porissa vierailevat keväällä muun muassa kapellimestari-viulisti Giovanni Guzzo, Eugene Tzigane sekä Murat Cem Orhan. Solisteina kuullaan muun muassa pianisti Piotr Pawlakia, marimbaa soittavaa Alexej Gerassimezia sekä alttoviulisti Hiyoli Togawaa.

Piotr Pawlak voitti Maj Lind -pianokilpailun lokakuussa. Porissa hän soittaa helmikuussa Schumannin Pianokonserton a-molli op. 54.

Ystävänpäiväkonsertissa It takes two to tango voimansa yhdistävät porilainen tangonkuningatar Heta Halonen ja tangolegenda Eino Grön. Kevään ohjelmassa on myös muun muassa uusinta Pori Dance Companyn kanssa toteutettavasta Tänä iltana -teoksesta sekä Mozartin Messu c-molli pääsiäiskonsertissa Jonas Rannilan johdolla.

Pori Sinfoniettan lipunmyynti siirtyy vuoden 2023 alusta Ticketmasterista Lippupisteeseen, jossa lipunmyynti alkaa tammikuun alussa.

Orkesterin ylikapellimestari Tibor Bogányi ja intendentti Leena Harmaala kertovat yleisön löytäneen tiensä konsertteihin tällä syyskaudella huomattavasti kevättä 2022 paremmin, vaikka yleisömäärät eivät ole vielä palanneet koronaa edeltäneen loistovuoden 2019 tasolle.