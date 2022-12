Keskiaikaisessa sävelmässä naiskamarikuoro Sempre veti vertoja poikakuoron heleydelle.

Da Pacem. Naiskamarikuoro Sempren joulukonsertti 10. 12. Keski-Porin kirkossa. Joht. Ognian Vassilev. Kuoromestari Mira Vassilev. Juhani Romppanen, urut ja piano, Ion Buinovski, viulu ja Meri Sarekivi, runo ja lausunta.

Kuoronjohtaja Ognian Vassilev konsertoi Naiskamarikuoro Sempren kanssa Keski-Porin kirkossa. Sempren sointi oli läpi koko ohjelman kuulaan kirkas. Konsertin aluksi kerrottiin nauhoituksesta ja pyydettiin säästämään suosionosoitukset loppuun. Tämä vaikutti eheyttävästi konsertin kulkuun.

Kirkkomusiikkiteokset etenivät rauhoittavan levollisesti. Esimerkiksi Faurén oppilaan Andre Caplet’n Sanctuksessa oli voimaa ja O Salutaris soi hienostuneesti. Jeff Ennsin Da Pacem laajeni moniääniseksi ja sopraanojen soolo keskiosassa oli hivelevän kaunis, mikä vei pelkistettyyn yksiääniseen päätökseen.

Sempren menestyi eurooppalaisissa kuorokilpailuissa vuodesta 1999 2010-luvun taitteeseen. Tavoitteellisuus ja halu parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen on edelleen tallella, vaikka laulajista suuri osa on kokenut sukupolvenvaihdoksen.

Hymnimäiseen ohjelmaan vaihtelua toivat englantilaisen Bob Chilkottin (The King’s Singers -lauluyhtyeen jäsen 1986-1997) laulu So Fair and Bright, joka kisaili teemoissa kuoron ja Juhani Romppasen pianosatsin välillä.

Sempre taipui tyylikkäästi puhelauluun suomalaisen säveltäjän Bengt Johanssonin teoksessa Pater Noster. Tiheämpi satsi synnytti pyhyyden kokemuksen. Loppuosassa vaihdos puheesta takaisin lauluun sujui saumattomasti.

Pori Sinfoniettan ensimmäinen konserttimestari Ion Buinovschi taikoi viulustaan vapautta ja rauhaa Miroslav Skorykin Melodiassa, jonka päälle Meri Sarekivi lausui runonsa Maailma on yhteinen kotimme Ukrainan sodan muistolle. Keskirekisterissä kulkeva melodia tavoitti dramaattiset huipennuksensa lausujan tahtiin ylärekisterin sävelissä.

Juhani Romppasen urkusoolo Johan Sebastian Bachin Fuuga g-molli BWV 578 soi leikkisästi aiheiden asteittaisissa toistoissa. Sormioista teema yhdistyi soljuvasti jalkioon täydentyen neliääniseksi fuugaksi.

György Orbánin Gloriassa ja Agnus Deissä korostui naiskuoron vokaalinen viehättävyys, kun Juhani Romppanen takoi pianosta jyskyttävää rytmiä välillä kovasointisesti ilman pedaalia.

Keskiaikaisessa sävelmässä Suloäänet enkelten Jouko Tolosen sovittamana naiskamarikuoro Sempre veti vertoja poikakuoron heleydelle.