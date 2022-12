Näyttävä Viiva-juhlajulkaisu korostaa Kankaanpään kaupungin suunnitelmallista toimintaa, joka aivan liian monelta jää noteeraamatta samoin kuin kaupunkikuvan yksityiskohdat. Tekniikan tohtorin, arkkitehti Maija Anttilan kokoama teos havahduttaa katsomaan kaupunkia uusin silmin: Miten kaunista!

Kestävää, hyvää ja vaikuttavaa. Näitä asioita Kankaanpään kaupungin 50-vuotisessa historiassa on edistetty määrätietoisesti, mutta ehkä kuitenkin peruskaupunkilaisten huomaamatta. Tiileen puettu kaupunki taidekehän teoksineen on koettu itsestäänselvyytenä. Sitä se ei suinkaan ole.

Nyt Viiva-näyttelyn Maija Anttilan Viiva-teokselle avaama väylä havahduttaa näkemään sen kaiken työn, jota kaupungissa on tehty eri vuosikymmeninä – ja jo kunta- sekä kauppalavuosina aiemminkin. Kaupunginarkkitehtinä 25 vuotta toimineen Anttilan lisäksi lukuisat muut arkkitehdit ovat jättäneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaita jälkiä niin julkisiin kuin yksityisomisteisiin omakotitaloihin.

Oikeutetusti kirjan julkistamistilaisuudessa perjantaina kaupunginkirjastossa Lapualla työuransa tehnyt arkkitehtikollega Helena Teräväinen kysyi, että miten tämä kaikki oikein on ollut mahdollista. Kankaanpäähän näyttää ihan kaupungilta ja puistoalueita on luomassa viihtyisyyttä! Etelä-Pohjanmaalla vastaavasta teoksesta olisi löytynyt huomattavasti enemmän ylistäviä kaunis-sanoja.

Kirjanjulkistamistilaisuudessa arkkitehtikollega Helena Teräväinen, oikealla, muistutti Viiva-teoksen tekijälle Maija Anttilalle kysymyksillään, että kaikki kaupungit eivät ole yltäneet yhtä modernille tielle kuin Kankaanpää.

Miten ihmeessä olette saaneet niin paljon arkkitehtikilpailuja?

”Toteutukset lähtevät aina unelmista. Tahtotila voi tyssätä, mutta pääasia, että sitä on”, Anttila kiteytti ja muistutti että tahtotilaa ei voi ostaa.

”Myös päättäjien on kyettävä unelmoimaan”, jatkoi Teräväinen.

Anttila kertoi halunneensa kirjaan paljon ihmisiä ja päättäjiä. Kaupunkisuunnittelu kun vaatii vuorovaikutteisuutta. Teräväinen puolestaan arveli, että juuri suunnittelukilpailujen ansiosta päättäjienkin on ollut helpompi valita, kun suunnitelmia on ollut useita nähtävillä.

Perinteidensä vangiksi jääneeseen Lapuaan verrattuna Teräväinen tiedusteli, että miten kaupunki on ylipäätään saanut tonttimaata kehittyä eheäksi kokonaisuudeksi. Anttila viittasi sekä pitkäjänteiseen kaupungingeodeetin työhön taitavana neuvottelijana ja maanomistajien kaukonäköisyyteen. Hankkeita on ollut ja niitä on haettu aktiivisesti.

”Lapualla ei maata myydä, sitä vain ostetaan”, Teräväinen vertasi saman kokoluokan kaupunkia Kankaanpäähän.

Yleistynyt sanapari purkava saneeraaminen saa Teräväisen kavahtamaan. Kankaanpäässä sille tielle ei ole lähdetty.

Maija Anttila halusi teokseen paljon kuvia ja kaupunkikuvaan keskeisesti vaikuttaneita ihmisiä.

Arkkitehtuuri on Kankaanpäässä ihan oman näköistä. Museojohtajan Kati Vainion teokseen tallentamin sanoin Viiva-juhlajulkaisu edeltävine näyttelyineen tuo esiin sellaista päätöksentekoa, ammatillista ja korkeaa koulutusta vaativaa työtä, jonka arvoon havahtuu vasta tällaisen kokoavan kulttuuriteon jälkeen. Vaikuttavaa on kaikki se viihtyisä, toimiva ja kaunis, jolla tulevaisuudessakin luodaan perustaa hyvinvoinnille – ja juurtumiselle.

Julkistustilaisuudessa puhunut Vainio kertoi, että tykistö, tiili ja taide ovat niitä, joihin liittyy koko kaupungin kehittyminen. Anttilan tarkkuus ja uupumattomuus teoksessa näkyvät ja teos palvelee näin laajempaa kokonaisuutta. Vainio kehui myös teoksen taittoa, jonka visuaalisuudesta vastaavat Kaarina Marttila ja Ida Virtala.

Maija Anttilan tuhansista kuvista valkkaamat parhaat palat kertovat nekin arkkitehtuurin tallentamiseen vihkiytymisestä. Martti Tikan kuvat täydentävät kokonaisuutta uusiin näkökulmiin kurottavina.

Juhlajulkaisu käyttää lukijaansa maalaiskylien kehitysvaiheissa lähes 100 vuoden takana. Kaupunkipiirteet alkoivat hahmottua 1960-luvulta lähtien ensin kauppalavuosina ja sitten kaupunkina 1972 alkaen. 1990-luvun lamakurimuksen jälkeen uskottiin tulevaisuuteen, rakennettiin uusi lukio ja taidekoulu. Alkoi kiihkeä visioinnin aika. Rakentamisen ja uudistamisen tarve on välttämätöntä, mutta miten varmistaa viihtyisyys? Ilman asiantuntemusta linjakkuus ei säily.

Kankaanpäässä kauniille katseelle on ollut sijaa. Julkiset tilat taipuvat niin arkeen kuin juhlaan. Maamerkkejä, portteja ja taidetta täydentää maaseutumiljöö ja vesistöt.

Teoksen saatesanoissa entisellä rakennustutkijalla Liisa Nummelinilla piilee oma viestinsä. Organisaatiokeskeisyyden sijaan pienessä kaupungissa ihminen ja hänen tarpeensa muistetaan paremmin. Kaupunginarkkitehdin virkaa Kankaanpäässä ei tosin ole ollut kolmeen vuoteen, mutta kuuluisiko sellainen unelmoija olla? Mihin kaupungin ja päättäjien tahtotila venyy tulevaisuudessa?

Satakunnan Museossa rakennustutkijana vaikuttaneen Nummelinin sanoin omaleimaisuutta kannattaa hyödyntää jatkossakin. Käyttämätöntä potentiaalia vetovoimaisen elinympäristön luomiseen 11 200 asukkaan Kankaanpään kaupungissa on yhä.