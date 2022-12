Kauneimpia joululauluja lauletaan nyt ympäri Suomen, mutta Raumalla musiikki soi maraton-mitassa. ”On hieno tunne astua kirkkoon ja kävellä sisälle lauluun”, sanoo laulumaratonin kehittänyt Raija Pajuniemi.

Rauma

Rauman Pyhän Ristin kirkossa Kauneimmat joululaulut soivat sunnuntaina kuusi tuntia putkeen. Kun joululaulujen maraton pidettiin ensi kerran, tilaisuuden kesto oli jopa yli kahdeksan tuntia. Tiettävästi ainakin yksi sitkeä laulaja osallistui alusta loppuun.

Ajatuksena ei kuitenkaan ole istua kuutta tuntia kirkon penkissä, vaan tilaisuuteen saa tulla ja sieltä lähteä oman aikataulun mukaan. Mukana on kaikkiaan 12 kuoroa ja nuorten musiikkiryhmä, jotka esittävät pari kappaletta omaa ohjelmistoa mutta pääasiassa laulavat yhdessä yleisön kanssa.

Idean keksi kymmenen vuotta sitten lähetystyön koordinaattori Raija Pajuniemi, ja tapahtumasta on tullut suosittu perinne. Vuosittain siihen osallistuu noin 1500–2000 henkeä. Puheita ei kuulla, vaan joululaulut soivat tauotta. Kuudessa tunnissa Kauneimmat joululaulut -vihko lauletaan läpi ainakin kolmeen kertaan.

”Usein kirkko on ihan täynnä. On hieno tunne astua kirkkoon ja kävellä sisälle lauluun. Ihmiset laulavat täysillä, ja kun on kuoroja paikalla, laulu on vahvaa”, Pajuniemi kuvailee.

Raija Pajuniemi sanoo, että Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien suosio kertoo niiden merkityksestä. Yksin Raumalla tilaisuuksia on 19. ”Ihmiset haluavat tulla kirkkoon ja laulaa vanhoja tuttuja joululauluja. He tahtovat kokea joulun tunnelman ja olla myös joulun sanoman äärellä.”

”Joulu on taas, riemuitkaa nyt”. Kirkkokuoron sopraano Annika Aaltonen harjoitteli kirkossa, ja Raija Pajuniemi yhtyi suosikkilauluunsa.

Raija Pajuniemi ennustaa, että vuonna 2020 julkaistusta ”Jouluna he kaikki ovat täällä” -laulusta tulee suomalaisten uusi suosikki.

Vanhat ja uudet suosikit

Pajuniemi on kotoisin Kiukaisten Paneliasta. Hän on työskennellyt pitkään nuorisotyönohjaajana Varsinais-Suomessa ja Köyliössä ennen kuin opiskeli diakoniksi ja aloitti työnsä Raumalla.

Hänen oma suosikkinsa kauneimmista joululauluista on Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama Tulkoon joulu. Hän nauhoitti sen aikoinaan Köyliössä nuorten lauluryhmä Avoimen sydämen kanssa, ja äänite soi radiossakin.

Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut -sivustolla äänestetään joka vuosi suosituin joululaulu. Vuodesta toiseen äänestyksessä suosikiksi nousee joko Varpunen jouluaamuna, Sydämeeni joulun teen tai Sylvian joululaulu.

Henkilökohtaisesti Pajuniemi pitää kaikkein eniten uudemmista joululauluista, kuten viime vuonna Kauneimmat joululaulut -vihkoon otetusta kappaleesta Jouluna he kaikki ovat täällä.

”Siinä on sellainen ajatus, että kaikki he, jotka ovat valokuvina kaapin päällä, ovat jouluna meidän kanssamme, eli menneet sukupolvet ovat osa meidän joulua.”

Hän ennustaa, että tästä Jiri Kurosen säveltämästä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittamasta kappaleesta tulee suomalaisten uusi suosikkijoululaulu.

”Suomalaiset ovat jollain tavalla vähän surumielisiä tai haikeita. Iäkkäämpänä, kun omat isovanhemmat ja vanhemmat ovat kauan sitten kuolleet, jouluna tulee haikea hetki.”

Jouluhäät

Pajuniemi arvelee, että hänen mieltymyksensä uudempiin joululauluihin saattaa liittyä hänen taustaansa nuorisotyössä.

”Ehkä uudemmissa lauluissa asioita sanotaan tämän päivän sanoin. Pidän kyllä kaikista joululauluista”, hän toteaa.

Pajuniemelle joulun tunnelma syntyy jo työnkin kautta. Hän on esimerkiksi haastanut Vanhan Rauman liikkeitä mukaan seimihaasteeseen eli toteuttamaan liikkeiden ikkunoihin jouluseimiä. Joulufiilis tulee siitä, kun hän kiertää kävelyllä katsomassa niitä.

Joululauluja hän kuuntelee kotona esimerkiksi leipoessa ja laulaa niitä mielellään myös itse. Rauman laulumaratonissa hän ei itse ehdi syventyä joululauluihin, koska vastaa tapahtuman järjestelyistä. Joulupäivänä Yleisradio lähettää televisiosta Kauneimmat joululaulut -konsertin, ja sen Pajuniemi aikoo katsoa.

Tuttuun joululauluun Tonttujen jouluyö liittyy hänellä erityinen muisto.

”Menin mieheni kanssa naimisiin jouluna, tapaninpäivänä. Meille pidettiin polttarit Turussa, ja Turun tuomikirkon joulukuusen ympärillä menimme tip tap -leikkiä. Myös häissä sitä leikittiin.”

Kauneimmat joululaulut -maraton Pyhän Ristin kirkossa sunnuntaina 18.12. kello 14–20. Vapaa pääsy, kolehtikeräys maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi. Kauneimmat Joululaulut -tapahtuma täyttää tänä vuonna 50 vuotta.